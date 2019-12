Contundente respaldo de los intendentes peronistas a Kicillof y fuertes críticas al vidalismo por huir al debate

los intendentes peronistas salieron en bloque a respaldar al gobernador Axel Kicillof y a lanzar fuertes cuestionamientos al vidalismo por su falta de "responsabilidad" al huir a la discusión democrática

La actitud del bloque de #Cambiemos de no dar debate por la #LeyImpositiva es preocupante, durante cuatro años el justicialismo fue una oposición seria que nunca trabó los proyectos del ejecutivo.

La democracia sólo se fortalece con el debate y el diálogo responsable.#FuerzaAxel — Fernando Gray (@fernandogray) 27 de diciembre de 2019

La Ley Impositiva 2020 de la Provincia de Buenos Aires busca mantener los recursos actualizando los niveles según la inflación heredada del Gobierno anterior, mediante un esquema más justo y progresivo. Cambiemos demostró que no tiene responsabilidad ni voluntad de diálogo. — Martín Insaurralde (@minsaurralde) 27 de diciembre de 2019

Después de dejar Buenos Aires al borde del default, ahora Juntos por el Cambio tampoco quiere debatir las medidas para empezar a recuperarnos. Hoy asistimos a una enorme falta de responsabilidad para con los vecinos y vecinas de la provincia. — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) 28 de diciembre de 2019

Es preocupante la irresponsabilidad de la oposición parlamentaria de la Provincia de Buenos Aires.



En un contexto de emergencia nacional debemos trabajar unidos para brindarle al gobernador, @Kicillofok los instrumentos de gobernabilidad necesarios. https://t.co/MAGO1gSEAG — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) 28 de diciembre de 2019

Después de las negociaciones, idas y vueltas y lo que finalmente fue la polémica surgida por la negativa de Cambiemos a debatir en la legislatura bonaerense la Ley Impositiva para el 2020,La defensa de la iniciativa enviada a la Legislatura Bonaerense por el Poder Ejecutivo implicó un importante gesto de los jefes comunales, en medio de las versiones que adjudican presuntas tensiones del nuevo gobernador por no incluirlos en la primera plana del Gabinete. Por eso, al salir en conjunto a respaldar a Kicillof también disiparon rumores de diferencias entre ellos.Fernando Gray (Esteban Echeverría), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Juan Zabaleta (Hurlingham), Julio Zamora (Tigre), Gustavo Menéndez (Merlo), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Walter Torchio (Carlos Casares), Juan Manuel Álvarez (General Paz) y Ricardo Moccero (Coronel Suárez) manifestaron a través de las redes sociales su apoyo al gobernador bonaerense.También se pronunciarion Jorge Ferraresi (Avellanda), Francisco Echarren (Casteli), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Marisa Fassi (Cañuelas), Mayra Mendoza (Quilmes), Lucas Ghi (Morón), Ariel Sujarchuk (Escobar), Juan José Mussi (Berazategui), Juan Ustarroz (Mercedes), Fedferico Achaval (Pilar), Germán Lago (Alberti) y Hernán Ralinqueo (25 de mayo), entre otros.No sólo respaldaron el proyecto impositivo y al gobernador, sino queEl vicepresidente el PJ bonaerense, Gray, expresó que "la actitud del bloque de Cambiemos de no dar debate por la Ley Impositiva es preocupante". Además, señaló que "durante cuatro años el justicialismo fue una oposición seria que nunca trabó los proyectos del Ejecutivo".Insaurralde, por su parte, defendió que el proyecto "busca mantener los recursos actualizando los niveles según la inflación heredada del gobierno anterior, mediante un esquema más justo y progresivo"."Cambiemos demostró que no tiene responsabilidad ni voluntad de diálogo", le pegó al vidalismo, y añadió que "es gravísimo que la oposición esté especulando con este tema sin ningún tipo de reparo, cuando estamos tratando de ordenar lo que desordenaron mientras fueron gobierno".Ferraresi, de Avellaneda, también brindó su apoyo al gobernador de la Provincia. "Después de dejar Buenos Aires al borde del default, ahora Juntos por el Cambio tampoco quiere debatir las medidas para empezar a recuperarnos. Hoy asistimos a una enorme falta de responsabilidad para con los vecinos y vecinas de la provincia", manifestó en redes sociales.Mendoza, jefa comunal de Quilmes, sostuvo que "es preocupante la irresponsabilidad de la oposición parlamentaria de la Provincia de Buenos Aires" y argumentó que "en un contexto de emergencia nacional" es necesario "trabajar unidos para brindarle al gobernador Kicillof los instrumentos de gobernabilidad necesarios".