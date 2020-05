Mientras el macrismo presiona contra la cuarentena, hay alarma mundial por rebrotes en países que abren la economía

en el mundo países como Chile, México y Brasil, en la región, o Italia, Pakistán y Líbano, en otros continentes, son ejemplos de naciones que flexibilizaron en distintos modos los aislamientos y tienen nuevos brotes de Covid-19 que generan alarma en todo el planeta

En la Argentina, los sectores más radicalizados y sin responsabilidades de gobierno de Juntos por el Cambio piden "abrir la economía" y terminar con la cuarentena obligatorira. Mientras tanto,En, que podría convertirse en uno de los epicentros de la pandemia a medida que se acerca el invierno,decretó hoy una cuarentena total en todo el Gran Santiago a partir del próximo viernes luego de registrar un récord diario de 2.660 nuevos contagios. Hace semanas, el ministro de Salud de Sebastián Piñera criticaba a los países como Argentina, con aislamientos obligatorios generales, y defendía el modelo "inteligente" de su cuarentena. No funcionó.En, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que reabrirá su industria automotriz, minera y de la construcción el próximo 18 de mayo y que a partir del 1 de junio comenzará un levantamiento gradual de las medidas sanitarias según la situación de cada estado. Ese anuncio se produjo justo después de la jornada con más muertos por la Covid-19 en ese país, al sumar 353 fallecidos en 24 horas hasta acumular casi 4.000 muertos y 38.000 enfermos, aunque las autoridades creen que han conseguido aplanar la curva., uno de los países sudamericanos menos afectados, adelantó que estudia aplicar distintos niveles de su cuarentena según la región luego de que los casos positivos repuntaran en los últimos días y superaran los 700, en gran parte por el ingreso de personas infectadas desde, el país latinoamericano con más contagios y muertes por el virus, con la delictiva administración de Jair Bolsonaro.Enhay ansiedad por abrir la economía, mientras que la gran mayoría de las regiones y municipios, donde los gobernantes conocen el terreno, ha decidido mantener las restricciones pese a estar habilitados para flexibilizarlas.Enlas cosas no son muy diferentes. En la ciudad china de, donde comenzó la pandemia en diciembre pasado, autoridades comenzaron a testear a sus 11 millones de habitantes como parte de un programa que durará diez días, luego de que la urbe del centro de China registrara un pequeño brote de seis nuevos casos entre sus residentes.En el, el gobierno volvió a decretar una cuarentena total de cuatro días desde la noche de este miércoles luego de registrarse un aumento de los contagios confirmados y de que funcionarios se quejaran de que la gente ignoraba el distanciamiento social.registró más de 2.000 infecciones en un solo día el sábado pasado, después de que el gobierno flexibilizara la cuarentena y la gente desbordara mercados y otros sitios.Enocurren casos similares. En el, el segundo país en número de muertes por el virus -más de 33.000- Inglaterra empezó a levantar hoy algunas restricciones y a permitir, entre otras cosas, permanecer más tiempo fuera de casa o encontrarse con algún amigo en el parque, pero con distancia social.Estos primeros pasos fueron anunciados por el primer ministro Boris Johnson hace cuatro días, pero se aplican solo enya que las otras regiones semiautónomas,, las consideraron prematuras y mantuvieron el confinamiento.El caso contrario se dio en, que levantó parcialmente su cuarentena la semana pasada y luego registró un fuerte aumento de los casos, pero igual el gobierno central tuvo que ceder ante las regiones y aceptar que reanuden ciertas actividades que pensaba autorizar recién en junio.En, con otra referencia de mala administración de las medidas para combatir la pandemia en Donald Trump, que con casi 1,4 millones de casos y más de 83.000 muertes es el país más golpeado, la máxima autoridad en enfermedades infecciosas advirtió que muchos estados y ciudades podrían experimentar más muertes por Covid-19, la enfermedad que origina el nuevo coronavirus, y mayores perjuicios económicos si alivian restricciones de manera muy apresurada.“Existe un riesgo real de que se dispare un brote que quizás no se pueda controlar", advirtió el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, al testificar ayer ante una Comisión del Senado.El testimonio de Fauci va a contramano de los deseos del presidente Donald Trump.De cara a las elecciones de noviembre, el mandatario republicano está ansioso por reactivar la economía y ha instando a las personas a manifestarse en contra de las órdenes de quedarse en casa de sus gobernadores y expresado su confianza en que el coronavrius se desvanecerá a medida que avance el verano y los estadounidenses regresen al trabajo.El país ha sufrido un descalabro sin precedentes por la crisis del coronavirus, y más de 30 millones de personas perdieron su trabajo en siete semanas.A nivel global, el virus ya ha infectado a más de 4,2 millones de personas y matado a más de 290.000, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.