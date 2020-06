Los datos económicos que rompen el argumento macrista de culpar "al cuarto gobierno K" por el cierre de Latam

el macrismo, a través de quien oficia actualmente como su punta de lanza, Patricia Bullrich, salió a culpar abiertamente al gobierno de Alberto Fernández por esa mala noticia sin argumentos claros, pero sí con consigna de orden político y confrontativo

Vicentín y Latam son la muestra de que el gobierno de los Fernandez usará todos los recursos a su alcance para inmiscuirse en el fruto del trabajo de los privados. La fiesta del populismo del cuarto gobierno K — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 18, 2020

los datos de la realidad económica de los últimos ocho años arrojan otra conclusión. Mientras que en el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner Latam, la mayor aerolínea de la región, obtuvo de sus operaciones en la Argentina una ganancia de USD14 millones distribuidos en tres años al alza y sólo uno de caída, en el gobierno de Macri la firma perdió USD337,1 millones de la misma moneda

Como en otros hechos económicos y políticos que suelen generar polémicas y confrontaciones, la decisión de la aerolínea Latam de cerrar su sede en la Argentina y dejar de operar desde el país en el marco de la pandemia de coronavirus no sólo provoca la pérdida de unos 1700 puestos de trabajo sino que también impulsó la conveniencia política de unos y el choque de esa conveniencia con los datos crudos de la realidad.Es que, lanzó como conclusión Bullrich a través de Twitter. Según la ex ministra de Seguridad,La dirigente de Juntos por el Cambio, una voz simbiótica con la de Macri, consideró que la situación de la empresa que emprendió ese destino a partir de préstamos que sería ilegales por parte del Banco Nación durante el macrismo y el anuncio de la compañía aérea "no son hechos aislados"."A la primera la llaman expropiación y a la otra la dejaron caer para romper la competencia interna", sostuvo, y agregó:Sin embargo,. Eso significa que con Cambiemos Latam perdió 24 veces lo que ganó con el peronismo.De ese monto que la compañía aérea perdió con Macri, el 79% correspondió a los últimos dos años en los que las constantes devaluaciónes licuaron los ingresos de pasajes ya vendidos y derrumbaron las ventas futuras.Desde Latam responsabilizan a los gremios aeronáuticos y a las decisiones políticas anteriores y actuales por la salida del mercado de cabotaje argentino, pero no se refirieron a que la empresa acarreaba una pérdida de USD266 millones en los últimos dos años, cosa que no ocurrió en ninguno de los demás países de la región en que operan.En Argentina, a diferencia de lo que pasa en los vecinos, los dirigentes sindicales se negaron a aceptar recortes salariales del 50%. Por eso, el Ministerio de Trabajo intimó a la compañía a cumplir con la totalidad de los sueldos, como corresponde que ocurra si un acuerdo a la baja, como el propuesto, no es homologado como producto del consenso.En Brasil, Perú, Ecuador, Paraguay y Colombia no se llegó a la crisis del coronavirus con la consecuencia de cuatro años de resultados con un rojo significativo, como en la Argentina de Macri. En Chile, solicitaron un rescate al gobierno de Sebastián Piñera en medio de un escándalo por el pago de USD34 millones por parte del principal accionista hacia una firma de los hijos del presidente.