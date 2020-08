Alberto inauguró otro hospital en la Provincia que Cristina dejó construido pero que Macri y Vidal abandonaron

una vez más el presidente Alberto Fernández dio el puntapié inicial a una institución de la salud construida durante la última gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner pero abandonada a la desidia por los gobiernos nacional de Mauricio Macri y bonaerense de María Eugenia Vidal

Al inaugurar el área Covid-19 del Hospital del Bicentenario, en el partido bonaerense de Ituzaingó,El jefe de Estado reafirmó hoy quede su gestión sabe "dónde está la urgencia y la necesidad" y que la prioridad de su gobierno es la salud pública, al inaugurar el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, al que puso como ejemplo de lo que llamó lade los cuatro años de la gestión de Cambiemos., expresó el Presidente en el acto que encabezó en forma virtual y en el que, al mismo tiempo, destacó su gran "alegría" por inaugurarAcerca de la parálisis en la que había quedado esta obra pública durante las administraciónes de Cambiemos, agregó: "Algo que me toca a mi terminar; es una maravillosa síntesis de lo que ha sido nuestro tiempo; me hace pensar: qué buena idea que tuvimos cuando nos volvimos a unir, pensando en esos argentinos que en cuatro años de olvido se quedaron sin salud".Además, en el acto con que quedó inaugurado el sector Covid-19 de ese hospital del oeste del Gran Buenos Aires, el jefe de Estado subrayó que para su gestión "la salud pública está por sobre todas las cosas en este tiempo"., expresó y celebró que el acuerdo logrado ayer con los bonistas externos permitirá que los recursos que se ahorren puedan destinarse a losEl mandatario estuvo acompañado por la directora Ejecutiva del PAMI,y por el ministro de Salud,; en tanto que, desde Ituzaingó, participaron el gobernador bonaerense,, y el intendente local,El hospital es el primero de la red pública en esa ciudad del conurbano oeste y sumará al sistema de salud 52 camas de internación. Además, contará con 21 respiradores e iniciará sus actividades como un centro sanitario cerrado para personas con Covid-19.Al referirse a los "olvidados" del país, Fernández mencionó a los adultos mayores, a quienes garantizó que se les dará la "atención" que requiere el momento y resaltó la medida por la cual pueden acceder gratis a medicamentos a través del Pami."Parecen haberse convertido en una carga de la sociedad argentina y no lo son; una sociedad que se olvida de sus mayores es una sociedad espantosa, mezquina, indigna y la mayoría de los argentinos no queremos vivir en esa sociedad", declaró.La semana pasada, el Presidente había inaugurado por videoconferencia la apertura del Hospital René Favaloro, en La Matanza, también destinado a la atención de pacientes con Covid-19. La obra había sido lanzada y casi terminada por CFK al concluir su mandato, pero Cambiemos puso excusas y lo paralizó.