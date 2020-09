Massa aceptó el capricho de JxC de sesionar de forma presencial, pero tendrán que ir con un hisopado negativo

el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le respondió al interbloque que conglomera al PRO, la UCR y la Coalición Cívica, que podrán hacerlo pero deberán cumplimentar un protocolo sanitario que incluye que cada legislador asista con un hisopado negativo de coronavirus

El dirigente del Frente Renovador aseguró el domingo que ya les envió el protocolo elaborado, que les exige presentarse a todos con un hisopado que demuestre que son negativos de Covid-19

Ante la continuidad del capricho de Juntos por el Cambio de asistir de manera presencial mañana al recinto en medio de la emergencia sanitaria y a pesar del consenso entre el oficialismo y el resto de la oposición para sesionar de manera remota,Con el argumento de que el acuerdo para sesionar de manera virtual está vencido,. SIn embargo, si bien la alianza del macrismo ampliado es el mayor interbloque opositor, fue el único sector que se negó a continuar de manera remota, ya que el resto de los espacios acordó hacerlo con el Frente de Todos., que esta semana recién comenzará su largo recorrido en comisión, tras la media sanción del Senado.Ante esta irresponsabilidad sanitaria y política, Massa optó por habilitarles el recinto, pero dejarlos en soledad., sintetizo el diputado nacionalen diálogo con la macrista. La posición del FdT fue compartida por el resto de los bloques minoritarios, que saben que es una excusa y que no hay ninguna dificultad en que sigan trabajando de manera remota., afirmó anoche Massa, en diálogo con el canal C5N.. Además los sentará a razón de un diputado cada tres bancas y se habilitarán los palcos ubicados al costado de la Presidencia. El test fue una exigencia que el gremio Asociación del Personal Legislativo (APL) le pidió a Massa, ante la insistencia del macrismo.El servicio médico de la Cámara baja volvió a desaconsejar las reuniones presenciales, pero ante la decisión de los diputados de Cambiemos, entregó algunas guías para reducir el riesgo de contagios (ver documento adjunto).En el massismo creen que la discusión sobre el protocolo para sesionar de manera semipresencial, que se venció el pasado 6 de agosto, es una excusa de Cambiemos para tratar de imponer su agenda legislativa. "Tienen que entender que perdieron la elección y ya no manejan la Cámara", sostienen los colaboradores de Massa, según LPO.El más obsesionado con la situación, o que al menos está oficiando de vocero de la irracionalidad, es el presidente de la UCR y diputado de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, que confirmó esta mañana que los legisladores de su interbloque se presentarán mañana de manera presencial en la sesión especial convocada y hasta advirtió que, si los representantes de otros bloques no concurren al recinto, la sesión "será inválida" porque "no es legal"."Ellos no pueden estar logueándose en sus casas porque ya no existe el protocolo virtual", expresó el ex gobernador de Mendoza en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Mitre. En este marco, insistió con la postura de Juntos para el Cambio de objetar la continuidad de las sesiones con modalidad mixta por considerar que no fue prorrogado por consenso el acuerdo para el trabajo remoto del cuerpo.