Alberto y Guzmán anunciaron que la Argentina logró reestructurar el 99% de la deuda bajo ley extranjera

Tras meses de negociación y en medios de las piedras en el camino que puso incansablemente una parte de la oposición, el presidente Alberto Fernández anunció los resultados del canje de deuda propuesto por el Gobierno: Argentina consiguió reestructurar casi la totalidad de la deuda extranjera emitida bajo ley de Estados Unidos

"Es muy importante que a partir de ahora las provincias con problemas de deuda en dólares continúen sus negociaciones siguiendo los lineamientos del gobierno nacional, como ya inició la Provincia de Buenos Aires"

"Sepan las generaciones futuras que cuando pasen 10 años, en 2030, la Argentina deberá USD 38.000 millones menos que los que debía en diciembre de 2019. Hoy estamos de pie y en marcha. Celebremos"

, anunció al comienzo del acto en el Museo del Bicentenario, en Casa Rosada, el ministro de Economía, Martín Guzmán.Según precisó el titular de la cartera económica,, ya que, en concreto,El Presidente y Guzmán estuvieron acompañados por la vicepresidentay todos los gobernadores, incluido el jefe de Gobierno porteño,. También acompañaron, entre otros, el presidente de la Cámara de Diputados,, y el titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja,Los niveles de aceptación conseguidos por el Gobierno son inéditos en tanto superan incluso las propias cifras que había conseguido el país en sus últimas reestructuraciones de deuda. En 2005, la gestión dealcanzó el 76% -en un contexto mucho más complejo al interior del país y a nivel de las condiciones financieras de aquel entonces en el mundo- y en 2010 el 92%. No haber conseguido la totalidad de la aceptación por parte de los acreedores había implicado entonces la aparición de fondos buitre que litigaron contra el Estado en los tribunales de Nueva York, con Paul Singer a la cabeza, el mismo al que Mauricio Macri les abonó la totalidad de lo que reclamaban, sin descuentos., celebró Guzmán, que precisó que el éxito de las negociaciones del Gobierno "implica que Argentina tendrá una alivio en los próximos años de USD 37.700 millones".De cara a lo que viene, el ministro indicó:Luego, se refirió al envío del proyecto de Presupuesto 2021 y reafirmó el comienzo de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para resolver el otro problema de deuda que dejó Juntos por el Cambio: "Empezamos las negociaciones con el FMI"."Buscamos un nuevo acuerdo para poder pagar la deuda con el FMI y así ganar más tiempo para recuperar la economía", aseguró el funcionario.A su turno, con diversas alusiones de agradecimiento y elogios hacia Cristina, Alberto celebró:El jefe de Estado agregó que "la deuda no la van a pagar los que peor están, los que más necesitan" y añadió que el país tiene que "asumir la responsabilidad de lo que pasó y que no vuelva a pasar nunca más"."Tomemos conciencia de lo que significa entrar en el laberinto de la deuda", sostuvo el mandatario y señaló que "cuando hay que pagar tenemos menos dinero para educar a nuestros hijos y para los hospitales" o para los jubilados, que "siempre han sido la variable de ajuste al que nos condenó el endeudamiento".Luego, Fernández inició un tramo de su discurso en el que contrastó variables económicas en que quedó el país en diciembre de 2019 con distintas políticas que incluso se pudieron producir en contexto de pandemia.", afirmó el mandatario.En la misma línea, el jefe de Estado recordó que "entre mayo 2018 y diciembre 2019" la Argentina tuvo "que soportar tres grandes devaluaciones" y se generó "la inflación más alta en 30 años". Por eso, remató la frase: "La Argentina perdió su rumbo en esos años".Luego, el Presidente destacó el apoyo de varios líderes del mundo para la renegociación de la deuda:Con la disputa con la Ciudad respecto de la injusta distribución de los recursos que hay en la Argentina entre los distintos distritos, Alberto señaló: "Tenemos que pensar la forma en que se ha construido la Argentina en los últimos 100 años, y no es nada contra Horacio (Rodríguez Larreta), y que vio concentrarse la riqueza alrededor del Puerto de Buenos Aires"."Tenemos que preguntarnos si estamos contentos con los resultados que obtuvimos. Nadie puede estar contento con este país profundamente desigual", agregó el mandatario, que opinó que "tranquilizar la economía es tranquilizar a la Argentina toda" y así "saber hacia dónde queremos ir"Finalmente, se metió en el próximo capítulo de lo que será solucionar la deuda que dejó Macri: el Fondo Monetario Internacional."Hoy despejamos un obstáculo, en breve esperamos poder despejar el obstáculo de la deuda con el FMI", añadió el Presidente respecto de los diálogos con el Fondo.Y concluyó: