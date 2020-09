Más doble discurso: Cristina mostró que JxC en Mendoza hasta busca cambiar la Constitución vía Zoom

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, puso un nuevo ejemplo que Juntos por el Cambio busca bloquear la posibilidad de debatir temas como la reforma judicial o el aporte solidario extraordinario de los ricos en el Congreso Nacional con la modalidad virtual como excusa, pero que en distritos que gestiona, como la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Mendoza, no tiene inconvenientes en discutir y sancionar leyes que cambian el Consejo de la Magistratura o hasta la Constitución de forma remota

Parece que no solamente Rodríguez Larreta dice una cosa pero hace otra. Lo acompaña otro entusiasta militante del “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”: Alfredo Cornejo, Diputado Nacional, Presidente de la UCR y ex gobernador de la Provincia de Mendoza… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 2, 2020

Concretamente, CFK usó hoy Twitter para exponer que mientras Alfredo Cornejo, actual titular de la UCR y ex gobernador mendocino, es vocero de que a nivel nacional no se discuta de manera virtual la reforma judicial, en la provincia que supo gobernar y que actualmente siguen gestionando JxC y la UCR se está discutiendo una reforma de la Carta Magna., escribió la vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter.En ese sentido, advirtió que "¡En esa provincia el Poder Legislativo está REFORMANDO LA CONSTITUCIÓN por vía remota!". Y agregó: "¡Sí! No quieren debatir en el Congreso Nacional pero en su provincia reforman la Constitución por zoom. ¿No me crees? Te comparto el hilo de Natalia Vicencio, senadora provincial mendocina".A continuación, la ex presidenta retuiteó una serie de publicaciones de Vicenzo, senadora provincial de Mendoza (Frente de Todos), que contrastó la postura de Juntos por el Cambio en el Congreso con el funcionamiento de "la Legislatura en Mendoza, donde UCR y PRO son gobierno".La legisladora mendocina recordó que la Legislatura de esa provincia funciona de forma remota, como las de todo el país, desde el inicio de la emergencia sanitaria por la Covid-19 y aseguró que este sistema "es tan defendido por (el gobernador) Rodolfo Suárez que incluso se está debatiendo la reforma de la Constitución"."Sí. La Carta Magna provincial, que tiene más de 100 años, se está analizando con este sistema", remarcó Vicenzo, que volvió aaludir a la tensión que se da en el Congreso entre el oficialismo y la oposición.Según analizó, "en realidad, no es el sistema lo que les molesta", sino "el mandato del Congreso para tratar temas que son importantes para todos los y las argentinas". Y por eso apeló, como viene trabajando el Frente de Todos según trascendió, a que "es momento de que los gobernadores colaboren con el presidente Alberto Fernández y hagan honor a los argentinos que los votaron".