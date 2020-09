Cafiero a la oposición que critica ante la tomas: "En cuatro años Macri y Vidal no pusieron ni un ladrillo"

el jefe de Gabinete opinó sobre el tema y se mostró muy crítico respecto de la herencia recibida de las gestiones de Juntos por el Cambio encarnadas en Mauricio Macri y María Eugenia Vidal

"Es un tema estructural pero Macri y Vidal tienen responsabilidad porque en cuatro años no hicieron nada; hay gobiernos que se ocupan de ese problema con programas y hay gobiernos que no pusieron un ladrillo, lo que hizo que todo se deteriore"

Mientras las administraciones nacional y bonaerense anunciaron avances para la prevención de las tomas de tierra, la necesidad de actuación de la Justicia una vez consumadas las usurpaciones y la activación de políticas para solucionar la problemática de la falta de techo que sufren miles de argentinos,afirmó que hay que "actuar con la ley para los vivos y los que delinquen y con el Estado para quienes necesiten respuestas habitacionales"., evaluó el funcionario.En la misma línea, Cafiero sostuvo que ante la toma de terrenos "no funciona pensar una sola solución", por lo que criticó al Gobierno anterior, "que no hizo nada desde lo habitacional y entonces se profundizó un problema que viene históricamente"."Esto se resuelve con viviendas sociales y lotes con servicios porque nadie se va de donde esté, por más precario que sea, a un lugar mucho más precario: hay una cuestión estructural y el Estado debe generar las políticas públicas, lo que no sucedió en los últimos cuatro años", agregó.En ese sentido, señaló que, por lo que consideró "muy pobres" a las políticas públicas de la anterior administración en esa materia., criticó en declaraciones radiales.Por último, mencionó que la toma de tierras "en la provincia de Buenos Aires vienen del año pasado, la de Villa Mascardi lleva tres años y terminó con un muerto, que es lo que ocurre cuando las cosas se hacen mal"."Si simplificamos vamos a tener más Rafael Nahuel", concluyó, en referencia al joven que murió durante un operativo de Prefectura en un intento de desalojo de una toma, en noviembre de 2017.Por otra parte,, busca que las fuerzas de seguridad puedan "actuar de forma más rápida, más ágil, con mayor información y mayor cuidado hacia los efectivos"."El programa hace eje en los recursos relacionados a la tecnología aplicada, mayor cantidad de cámaras y elementos para que las fuerzas de seguridad puedan actuar de forma más rápida, más ágil, con mayor información y más cuidado hacia los efectivos", dijo el funcionario en declaraciones a radio Mitre.En ese marco, Cafiero destacó que la construcción y mejoramiento de nuevas unidades carcelarias busca "descomprimir las comisarías y trasladar a los detenidos que se encuentran allí".En otra entrevista con Télam Radio, el funcionario destacóy lo vinculó a