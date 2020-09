Desde el FdT destrozaron a Macri por "el carácter destituyente" de su carta y su "cinismo" tras "incendiar el país"

durísimas críticas por parte de los dirigentes más importantes del Frente de Todos y del peronismo: Agustín Rossi, Gildo Insfrán y José Luis Gioja destrozaron al ex presidente, el tono de sus palabras y su oportunismo político al expresarse de esa forma luego de su fracaso en la gestión de la Argentina

De esta manera, el frustrado profesor de Educación Democrática,@mauriciomacri, nos reafirma el carácter destituyente de la oposición que solamente él lidera — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) September 13, 2020

Gildo Insfrán evaluó que la "historia no pasará por alto esa actitud omisa" de Macri cuando, la semana pasada, efectivos de la Policía Bonaerense realizaron concentraciones reclamando por salarios y otras medidas rodeando, armados, la Qunta de Olivos, donde reside el presidente Alberto Fernández

RECORDAR EL PASADO PARA CONSTRUIR UN FUTURO PARA TODOS Y TODAS pic.twitter.com/wKQXo5Umgs — Gildo Insfrán (@insfran_gildo) September 13, 2020

el diputado nacional y titular del PJ nacional, José Luis Gioja, fustigó la reaparición de Macri con críticas focalizadas en Alberto Fernández y le espetó que fue él quien "incendió el país y hoy pontifica", y que "para decir lo que dijo podría haber mantenido el silencio" pues "nadie lo iba a notar"

La cuestionada nota de opinión en evidente tono desestabilizador que Mauricio Macri publicó -casual o causalmente- en La Nación disparóEn primer lugar,El ex diputado nacional consideró que sus opiniones "parecen sacadas de un libro de texto de Educación Democrática y/o Instrucción Cívica, materias que, en épocas de dictaduras militares, integraban la currícula de las viejas escuelas secundarias".En un hilo de Twitter, el funcionario recordó que dichas asignaturas "estaban destinadas a enseñar las virtudes de la democracia, expresadas en formas generales, mientras que en la realidad sucedía exactamente lo contrario"."¿Por qué es tan apropiada la referencia (a estas materias)?", se preguntó Rossi, y respondió:Durante su gobierno, enumeró el ministro, "no hubo independencia de poderes, se persiguió a periodistas y medios de comunicación, se encarceló a opositores, se hizo inteligencia ilegal, se cerró virtualmente el Congreso, se colonizó el Poder Judicial y la libertad de comercio y empresas estuvo restringida a sus amigos, completando una forma en el ejercicio del poder frívola, insensible e inmoral".Sin embargo, ironizó Rossi, Macri hace un "aporte a la verdad histórica" cuando "enlaza en un mismo recorrido las protestas por la 125, las movilizaciones por Nisman, la reciente del 17A, con las movilizaciones electoralistas del '¡Sí se puede!'"De esta manera,El gobernador de Formosa y presidente del Partido Justicialista (PJ) de Formosa y del Congreso Nacional del PJ, por su parte, aseguró que las expresiones de Macri contra el Gobierno "rayan el cinismo teniendo en cuenta lo vivido" durante su gestión.En un comunicado,Por eso, el gobernador formoseño dijo que resulta poco creíble "su preocupación por el federalismo, cuando su gestión fue la más autoritaria que recuerde".Recordó que fue un decreto de su gestión en 2016 "triplicó la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el distrito más rico del país, mientras recortaba fondos y obras a la provincias, en particular en aquellas que más lo necesitamos".Agregó que Macri "violenta todas las medidas sanitarias que nos protegen planteando el falso dilema entre la libertad individual y el cuidado de la salud pública" y que "este desprecio por la vida y la salud de los argentinos es coherente con las políticas que llevo adelante". Y disparó que "debería utilizar otros mecanismos" para tener "la relevancia que pretende".Finalmente,"El expresidente arranca diciendo 'la responsabilidad que me cabe', y hay que decirlo claramente: él es responsable de la debacle política, económica, social, institucional, financiera, sanitaria, vial, de política exterior y educativa, del país, previa a la pandemia", aseveró Gioja en un comunicado.Añadió que "con sorpresa" leen que "Macri apela a la defensa de la Constitución; justo él se para en ese lugar, que lo primero que hizo cuando llegó a la Casa de Gobierno fue nombrar por decreto a dos Jueces para la Corte Suprema de Justicia".El diputado nacional sanjuanino agregó que "en otro tramo de su nota, dice que 'la sociedad ha madurado'". Por lo que respondió:"Hay que hacer un gran esfuerzo para llegar al final de esa carta de Macri, llena de frases hechas y lugares comunes, sin autocríticas por una gestión desastrosa, no parece escrita por un líder político que fue Presidente", enfatizó.