Mientras pelean por liderar, Macri y Larreta se reencontraron en un Zoom de JxC y pidieron "no caer en el populismo"

en el tradicional Zoom de los lunes, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se reencontraron tras la carta desestabilizante del ex presidente y la gambeta del jefe de Gobierno a compartirla, y coincidieron en que su principal objetivo es mantenerse juntos como sea contra el Gobierno y aglomerarse en apoyo a la Ciudad en la disputa por la coparticipación

A los golpes -simbólicos-, pero parece ser que Juntos por el Cambio ratifica su unidad aunque en competencia interna y con momentáneo triunfo de los "halcones":, habría dicho Macri, según Perfil en respaldo de Larreta acerca de ese extra de coparticipación que justamente el primero le dio al segundo y que ahora el Gobierno Nacional tomó par redirigir a la Provincia de Buenos Aires. Ocurrió en una videoconferencia donde participaron todos los grandes referentes del espacio opositor.El funcionario porteño participó del Zoom mientras se trasladaba en su auto, informó Télam, y en el encuentro confirmó que en un par de días estará lista la presentación judicial por el decreto presidencial que dispone el traspaso de los fondos a la Provincia, y agradeció especialmente a los gobernadores radicales Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Morales (Jujuy) y Rodolfo Suárez (Mendoza) por no firmar la solicitada en la que los demás mandatarios apoyaron la decisión del Gobierno en materia de coparticipación de fondos.Llamativamente después de las palabras de ayer de Macri, en tono desestabilizante, los líderes de Juntos por el Cambio manifestaron su preocupación por "la creciente tensión política y social" en el país y"El Gobierno Nacional debe cesar de inmediato en su postura y comprender que si persiste en su estrategia de confrontación, la solución de los problemas que afectan a los argentinos será más difícil y llevará más tiempo, un tiempo en el que la incertidumbre económica y el daño sobre el tejido social se harán más profundos y visibles", afirmaron a través de un comunicado.JxC exteriorizó esta postura luego de semanas en que se recrudeció la grieta con el Gobierno pero también las diferencias entre internas. En el nuevo encuentro virtual, además de Macri y Rodríguez Larreta, estuvieronSegún las versiones periodísticas que trascendieron en off, en la reunión. Por eso también se evitaron los temas espinosos."La grave crisis policial en Buenos Aires es el resultado de la imprevisión y desatención por parte del actual gobierno provincial y no puede pretender ser resuelta echando culpas infundadas a la gestión anterior sin asumir las propias y, mucho menos, aprovecharse de ella para despojar arbitrariamente a la Ciudad de recursos coparticipables que oportunamente le fueron asignados por la Nación", enfatizaron.Además, en relación al reclamo judicial que esta semana realizará el gobierno de la Ciudad por la quita de fondos coparticipables para dirigirlos a la Provincia y así solucionar el problema con la bonaerense, la alianza opositora evaluó que "debe el Gobierno frenar el concepto de federalismo invertido que pretende instaurar afirmado en la discrecionalidad del manejo de fondos públicos no coparticipables, creando profundas inequidades y disponiendo a voluntad de los recursos coparticipables, todo ello para consolidar una estrategia electoral en el principal distrito del país con miras a la renovación parlamentaria del año próximo".Por último, marcaron que "la soberanía popular otorga el gobierno, pero si además en la crisis sanitaria los ciudadanos ceden momentáneamente derechos y libertades, no es para caminar hacia un estado de excepción permanente en el que el oficialismo pueda creer que decide sobre los demás poderes". Y agregaron: