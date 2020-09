Picante JxC: tras la carta de Macri, Ritondo pidió por Vidal y Morales por un radical como presidenciables 2023

El diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires se metió en la interna de su espacio al valorar a Horacio Rodríguez Larreta como un "amigo" pero precisar que "le gusta" María Eugenia Vidal como candidata presidencial en 2023, mientras que el gobernador de Jujuy pidió por un "radical" como próximo aspirante a la Casa Rosada

Tras una semana y un fin de semana en que las diferencias entre los principales socios accionistas al interior de Juntos por el Cambio recrudecieron y se trasladaron hacia las futuras elecciones,Quienes tomaron el guante fueron, desde el PRO, y, por la Unión Cívica Radical.Después de la extensa carta de Macri en La Nación, crítico del Gobierno y en tono desestabilizador, y el discurso de Rodríguez con aristas de campaña presidencial de la oposición para 2023, Ritondo no reparó y sin tapujos subió a Vidal al ring de los que podrían aspirar al sillón de Rivadavia.Ocurre tras la decisión del Gobierno nacional de sacarle un punto de coparticipación a la Ciudad al considerar que fue un extra injustificado decidido por Macri en 2016 y trasladarlo a la Provincia.para el 2023, dijo el ex ministro de Seguridad sobre la ex gobernadora del mismo territorio, y destacó a “Mauricio" como "creador del PRO".Y explicó: "Nos ha dado lugar al crecimiento de Horacio, de María Eugenia, el mío, al de Diego Santilli y ha hecho un gran trabajo". Sin embargo, implícitamente lo dejó en el pasado, destacó al jefe de Gobierno porteño como "amigo" pero se la jugó por Vidal 2023 si le dieran a elegir.Respecto de la carta de Macri en el diario de la familia Mitre, dijo a Radio Mitre:Morales, por su parte, fue mucho más duro contra Macri, sobre el discurso desestabilizante contra el Gobierno, y pidió por más espacio para la UCR en los futuros comicios.El gobernador de Jujuy rechazó las recientes expresiones del ex presidente, al plantear la necesidad de "ayudar al Gobierno nacional" en el marco de la pandemia de coronavirus, "profundizando el diálogo y no las grietas".para contener la propagación de la Covid-19, se diferenció el gobernador jujeño en diálogo con Radio Con Vos.Agregó quey que el espacio en la actualidad está liderado por una "conducción colegiada".Sobre los festejos e invitaciones del ex presidente sobre las marchas anticuarentena y, en general, contra el Gobierno, Morales sostuvo: "Tampoco incentivemos las protestas callejeras. No puedo oponerme en Jujuy y aplaudirlo en la Ciudad, hoy hay que profundizar el diálogo y no profundizar grietas".Por otra parte, se refirió al rol del radicalismo en Juntos por el Cambio y, en ese sentido,Morales también se refirió a la decisión del Ejecutivo Nacional de redireccionar a la administración bonaerense un punto de los fondos adicionales de coparticipación federal que recibía la Ciudad de Buenos Aires, a partir de un decreto firmado por el entonces presidente Macri en 2016.Sobre esa cuestión, el gobernador radical opinó que la reasignación de esos recursos debe ser "un tema del Congreso" y no resuelto por decreto. "No comparto que sea por decreto", dijo, pero reconoció que la Ciudad recibió fondos por sobre los necesarios para la policía federal en el traspaso., opinó, y sostuvo que el jefe de Gobierno porteño "es un buen administrador", por lo que