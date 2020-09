24.09.2020 / Declaraciones

El oficialismo cruzó a Bullrich por su injustificada denuncia de fraude y hasta se despegó un importante dirigente PRO

Desde el Frente de Todos, dirigentes como Santiago Cafiero y Mariano Recalde criticaron al senador macrista, a quien le advirtieron "que si no les guste el resultado no los habilita a cuestionar una elección democrática". No obstante, también Federico Pinedo se despegó del ex ministro de Educación, que dijo en JxC "nunca" dijeron eso y que él jamás "vio esa denuncia".