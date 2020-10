Insólito: Macri volvió a decir que su mandato terminó en agosto y auguró que JxC "vuelve al poder" en 2023

el ex presidente Mauricio Macri volvió a hablar e insistió con que su agenda de temas y conceptos insólitos de los últimos reportajes, pero ahora le agregó algunas ideas hasta graciosas y otras escandalosas: volvió a afirmar que su gobierno "económicamente terminó el 11 de agosto", como si él no hubiera devaluado ni instaurado un cepo, sostuvo que dejó "una economía mejor" de la que recibió, habló de las ganas de ser presidente de Horacio Rodríguez Larreta, interrogó a los periodistas, dijo que el espionaje ilegal fue de "cuentapropistas" y que se "está ocupando" de su "frente judicial", y auguró que Juntos por el Cambio va a "volver al poder en 2023

Mauricio Macri: “Nuestro gobierno económicamente terminó el 11 de agosto”. La entrevista completa por Román Lejtman y Mariano Thieberger en https://t.co/6vzBgxLYfh pic.twitter.com/o5L4peIcYI — infobae (@infobae) October 15, 2020

"Cuentapropistas"

"En 2023 vamos a volver al poder en la Argentina"

En un nuevo capítulo de su seguidilla de entrevistas con medios amigos,A pesar de que ya antes de las PASO los indicadores de la inflación, el PBI, los salarios, la pobreza, la deuda, las inversiones, el uso de capacidad industrial instalada, el tipo de cambio y la distribución de la riqueza, entre otros, eran mucho peores que el 10 de diciembre de 2015, el ex presidente aseguró quey agregó que "de eso no hay dudas, si mirás números"."Once de agosto, vos mirá el 11 de agosto...", dijo, a lo que los periodistas que lo entrevistaron por Infobae le cuestionaron que "su gobierno terminó el 10 de diciembre". Macri insistió:"Cuándo dijeron eso?", lo interpelaron, a lo que el líder PRO respondió culpando a los votantes y al "mercado"., comenzó, pero ante la advertencia de que en las democracias eligen los pueblos y no los mercados, aclaró: "Por supuesto y con todo su derecho, porque la expectativa nuestra no fue satisfecha".Según Macri, sólo su "gobierno político" terminó el 10 de diciembre de 2019, ya que la diferencia entre éste y el "económico" es que "la economía se maneja con las expectativas"., dijo Macri.En ese punto, hizo una evaluación hasta el 11 de agosto: "Nosotros generamos una expectativa en base a no haber hecho centro en una Argentina quebrada. No tenía reservas, energía, deudas de todo tipo. Deudas de los jubilados, de los que nos anotició la Corte que había que pagarles a las provincias. Eso fue un déficit de más de seis puntos. Y sin financiamiento que había que recuperar. Y arrancamos habiendo hecho un breve diagnóstico. Apostamos a que la buena esperanza de este cambio nos iba a permitir ir creciendo"En ese momento, los entrevistadores le preguntaron si "se autoengañaron y engañaron a la opinión pública", lo que enojó al ex mandatario -como en distintos puntos de la nota-, que respondió: "¿Por qué ponén palabras que yo no digo?".Al ex presidente le preguntaron abiertamente cómo explica las fotos de seguimientos de dirigentes de la oposición y del oficialismo, a días de que negara el espionaje ilegal, y en este caso agregó una palabra más a su respuesta, exactamente la misma que usó Silvia Majdalani, la ex número dos de la AFI ante la Justicia.: ésa fue la única palabra de Macri para explicar cientos de fojas con fotos, informes de inteligencia y diálogos de WhatsApp entre ex agentes del organismo durante su gestión.Y agregó el líder PRO:Acerca de los graves problemas judiciales que enfrenta, que exceden a la decena de investigaciones sobre espionaje en que es auscultado su gobierno, lanzó una frase que roza el delito y que parece sugerir que sigue interfiriendo en la Justicia, como cuando gobernaba: "Me preocupa y me ocupo (su "frente judicial"). Si ha sido una persecución desde el día uno"., aseguró Macri, aunque agregó en un tono ciertamente amenazante: "Pero tengo que estar atento a ir controlando estos atropellos que terminan en allanamientos, en ventilar mis datos personales. Son cosas bastante violentas"., auguró sonriente el ex presidente, segundos después de decir que no tiene "miedo" de ir preso y que se está "ocupando" de su frente judicial.Consultado acerca de qué dirigentes liderarían en JxC para esa "vuelta", respondió: "Con el que esté mejor preparado. Yo estoy acá para ayudar a los líderes que tenemos, que son muchos".En ese punto, no respondió acerca de si participaría o no de eventuales listas: "Para los líderes que están trabajando. Hoy mi prioridad es la que he dicho y la voy a reiterar. Por eso volví a hablar, para que los argentinos sepan que no los dejé solos como les prometí, que siempre trabajé en el silencio de estos meses para fortalecer Juntos por el Cambio. Es mi prioridad, donde me siento que puedo ser más útil para trabajar por esa persona que espera superarse, mejorar, porque quiere mejorar. Tengo que apoyar a todos los dirigentes""Me parece que hay gente muy valiosa que tiene capacidades", dijo, cuando le mencionaron en el listado de posibles candidatos presidenciales de JxC a Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de Gobierno porteño, y luego sorprendió con un nombre."La consolidación de Alfredo Cornejo para mí es algo muy notable e importante. Para mí es un dirigente muy importante para el futuro de la Argentina. Tengo una buena opinión, puedo tener choques con él, pero lo valoro muchísimo", dijo sobre el diputado nacional radical.Luego, aseguró que "si tuviera que armar su gobierno de 2015 ahora por supuesto que Marcos Peña iría como jefe de Gabinete", pero evitó responder si volvería a colocar a Rogelio Frigerio, a quien ubicó en el "grupo de filoperonistas" que partiparon de Cambiemos, en el Ministerio del Interior."Yo les pido a todos los dirigentes de mi espacio que no hablen de candidaturas hasta abril del año que viene. Yo ya he dicho que no me veo candidato en 2021", agregó en ese punto.Consultado sobre el "ruido a la hora de la construcción de un espacio más amplio para disputar el poder en 2023" que puede generar su crítica a Frigerio y Emilio Monzó, respondió algo que parece sugerir que JxC debería cerrarse políticamente de cara al futuro: "Solamente dije, y lo reitero, algo que tiene que ver con un legado, con transmitir un aprendizaje. Y espero que Juntos por el Cambio en 2023 no repita. Que es que un presidente tiene que buscar consensos sobre cosas básicas, que en Paraguay, Chile o en Uruguay no se discuten. Tiene que destinar la mayor parte de su tiempo a lograr eso y no a la agenda de la gestión diaria o la política exterior"."¿No es ahí donde aparece una diferencia grande con Rodríguez Larreta, que sueña con ser presidente desde los cinco años como dijo usted recién, que impulsa una construcción política muy distinta a la suya?", le preguntaron."No sé si tanta diferencia, pero finalmente somos dos personas distintas. Hemos trabajado muchos años, lo apoyé como jefe de Gabinete, como jefe de Gobierno y lo sigo apoyando hoy. Y lo voy a apoyar siempre. Él hará las cosas con su estilo, por suerte, somos gente distinta. Y cada uno tendrá sus matices. Lo importante es que en el centro de las preocupaciones y los valores estemos de acuerdo", aseveró.