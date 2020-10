Tras el Día de la Lealtad, Cornejo tildó de "sector parasitario" a los votantes del peronismo

“El peronismo de hoy representa al sector parasitario que vive de quienes crean riqueza”

Uno de los dirigentes que más se puso la camiseta de "halcón" de Juntos por el Cambio en los últimos tiempos es, sin dudas,, quien ocupa el cargo de. Hoy, a horas del Día de la Lealtad, el también diputado nacionalEs que Cornejo quiso contradecir las declaraciones del Presidente, quien al conmemorar el 75 aniversario de esa fecha tan significativa para el peronismo celebró que en este tiempo de pandemia el ex presidente Mauricio Macri no esté en el poder. “Dios debe ser peronista, porque menos mal que el peronismo está gobernando en este momento”, enfatizó el jefe de Estado.Como respuesta a eso, el titular de la UCR no expuso argumentos contra el mandatario, su Gabinete o los dirigentes oficialistas, sino que se la agarró con la ciudadanía que eligió/elige peronismo:“En muchos pasajes de la historia el peronismo ha usado un argumento de que son los únicos que pueden gobernar el país y cuando han estado en la oposición fueron conspiradores y saboteadores de quienes están en el poder y no son peronistas, lo hicieron con Macri, Alfonsín y la Alianza”, aseguró el diputado, sin pruebas ni argumentos.Según sostuvo,, para luego desmentir la grieta política entre el peronismo y el antiperonismo agrediendo al peronismo., disparó Cornejo en diálogo con radio Mitre.El ex gobernador de Mendoza, además, criticó la respuesta del Gobierno ante la pandemia: “La estrategia sanitaria fue un desastre y está probado, los números muestran eso. El Presidente no se comportó como un estadista entre economía y salud. Y él mismo dijo que iba a privilegiar la salud”.Según dijo Cornejo, Fernández había dicho que “prefería 5% más de pobres que 100 mil muertos, y ya llevamos 25 mil”. Y agregó: “Recuerdo que también dijo que si gobernara Macri tendríamos 10 mil y ya tenemos 25 mil. De tanto hablar ha mostrado que el gobierno peronista kirchnerista ha fracasado”.