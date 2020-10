El PRO línea Larreta respaldó la idea de Carrió de apoyar la designación del procurador propuesto por Alberto

Es que después de que la UCR y el sector más duro del PRO, con el propio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza, rechazaran el pedido de Elisa Carrió, la otra socia de JxC desde la Coalición Cívica, de votar a favor de la designación del candidato del Frente de Todos para la Procuración General de la Nación, ahora el ala moderada que se mueve alrededor de Horacio Rodríguez Larreta avaló la idea de "Lilita"

“Comparto la decisión de Carrió”, le dijo Diego Santilli

Las diferencias que se reproducen al interior de Juntos por el Cambio son iguales, o tal vez menores, que aquellas que recrudecen casi ante cada tema de la agenda política en el PRO, el histórico partido fundado porque lo llevó a gobernar la Ciudad y luego la Argentina.Todo comenzó cuando la ex diputada nacional anunció su posición sobre el juez federal con un comunicado y luego recorrió canales de TV., dijo Carrió en referencia a su idea según la cual compara a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el presidente venezolano, a partir de la hipótesis de que ella desea modificar la forma de designación del procurador.La líder de la CC, de hecho, sostuvo que hace unos meses le pidió al candidato a Procurador de Alberto que no desistiera, con uno más de sus argumentos casi místicos: “Puede ser la última salvación de la República”.Antes de esto, Rafecas ya había advertido, de todos modos, que no aceptaría el cargo si el oficialismo cambia el requisito de los dos tercios de los votos por una mayoría simple para su nombramiento.En medio de todo este cruce,. Según Clarín, integrantes de la Coalición Cívica remitieron a una discusión durante un encuentro entre ambos de manera virtual.En este punto, Bullrich e integrantes del bloque de senadores de JxC rechazaron en on y en off la propuesta de Carrió. También pareció distanciarse Macri este mediodía en Twitter. Pero el PRO porteño, que lidera Larreta, salió a despegarse y avaló a "Lilita"., el vice de Larreta, a Clarín sobre la estrategia para el caso Rafecas. Legisladores del sector más moderado de Juntos por el Cambio, en linea con Rodríguez Larreta, transmitieron una posición similar. Cristian Ritondo, el jefe del bloque de Diputados del PRO, había elogiado al juez federal a título personal, lo que no quita el peso de sus palabras hacia la opinión pública y como mensaje interno: “En mi experiencia, de haber trabajado con él como ministro de Seguridad, es un excelente profesional”.Todo esto no significa que las diferencias se traduzcan en acciones concretas en el Senado, pero muestra que el debate está abierto.“Es inteligente lo que ella está planteando. Rafecas es un tipo razonable. Si se cae esa propuesta no sabés en qué termina el Ministerio Público”, fue el argumento en la sede de Uspallata, en línea con el comunicado de la Coalición Cívica, e incluso se escuchó una autocrítica -o una crítica a Macri- sobre la estrategia que derivó en Eduardo Casal como interino.Según Clarín, la postura del PRO de Larreta habla del presente con el pasado como antecedente. “Fue un error proponer a (Inés) Weinberg de Roca y no a (Raúl) Pleé. Ahora tendríamos un Procurador designado”, argumentan.