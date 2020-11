No hay paz en JxC: Carrió le respondió a Macri por la designación del Procurador y se tensa la cuerda

la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, salió al cruce del ex presidente que quiere atarse al comando del PRO, Mauricio Macri, a quien le recordó que la libertad de expresión la "ampara como ciudadana de la Nación" y que jamás hizo "secretismo", en un posteo en sus redes sociales destinado a este último directamente

La libertad de expresión me ampara como ciudadana de la Nación, y jamás hice secretismo; lo que digo en privado lo digo en público y no lo escondo a la ciudadanía. (art. 14 CN) — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) November 2, 2020

Sin vueltas y en plena vía pública (virtual),. Entre estos dos bandos, incluso, hay dirigentes que estuvieron del otro lado de esa grieta interna.En lo que es un nuevo capítulo del duelo entre dos de los fundadores de la alianza que primero se llamó Cambiemos y ahora -no por mucho tiempo más- se denomina JxC,"Comparto conque la decisión y responsabilidad histórica en relación a la designación del Procurador General y del tratamiento de la ley de Lousteau, corresponde a los Senadores de Juntos por el Cambio. Así se lo trasmití a Naidenoff hace 60 días", publicó en Twitter la ex diputada nacional."Lilita" se refirió así al debate de los proyectos de ley que modifican la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y a la postulación por parte del oficialismo depara ocupar el cargo de Procurador, y sostuvo al respecto que comparte con el ex mandatario la supuesta potestad del espacio que aún comparten de retirar iniciativas que fueron presentadas por dirigentes propios.En otra publicación,En medio de intensas discusiones en la coalición opositora, en los últimos días Carrió se diferenció del ala dura que encabezan el ex presidente y, la presidenta del PRO, y se mostró a favor de la designación del ex juez y pidió fortalecer al presidente "débil", como calificó a, al señalar que la vicepresidenta"lo vació de poder".Más temprano, la diputada provincial y referente de la CC, Maricel Etchecoin, había confirmado el enojo de Carrió con Macri, y explicó el sentido de la expresión "Macri ya fue" que Carrió usó este semana, aunque negó que eso afecte su unidad política, al tiempo que defendió su postura sobre Rafecas.Etchecoin sostuvo que el sentido completo de las palabras de Carrió fueron que "Macri ya fue presidente, ya fue Marcelo T. de Alvear, ya fue todo". "No dijo Macri es el pasado", diferenció, pero confirmó que en una conversación telefónica con el ex mandatario, Carrió "se sintió menospreciada (por él) y lo ha hecho saber" como es su "derecho".En tanto, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reúne hoy para dirimir si va a acompañar o no la designación de Rafecas al cargo del Ministerio Público Fiscal.En el cónclave estarán dos vertientes principales de la coalición, que tiene a la llamada "ala dura", con Macri y Bullrich, y el "ala dialoguista", con el jefe de Gobierno porteño,, la ex gobernadora bonaerensey varios intendentes bonaerenses.Los dardos de Carrió vienen a responder a lo que Macri tuiteó el viernes, cuando le contestó a la carta pública de CFK de principios de la semana en la cual convocó al diálogo a todos los sectores "políticos, sociales y mediáticos" de la Argentina para solucionar el problema de la economía bimonetaria.El ex jefe de Estado criticó la convocatoria y puso condiciones para sentarse en una mesa con el gobierno que lo derrotó en primera vuelta con el 48%. "Cuesta entender las motivaciones de la carta de la vicepresidenta dirigida al presidente y las versiones que sostuvieron que hubo acercamientos con gente de mi entorno", dijo Macri."Quiero negar rotundamente esa información y cualquier acercamiento". Asimismo, manifestó: "Al mismo tiempo ratifico la voluntad de JxC y mía de sentarnos con otras fuerzas en una mesa pública de diálogo".Y puso como condiciones "la Constitución Nacional sobre la mesa, dar de baja el embate a la Justicia, al procurador, a la Corte y a la propiedad privada", lo que lo distació de Carrió en relación a Rafecas."Siempre vamos a estar dispuestos al diálogo para defender las libertades y el respeto a la ley. Buscamos la construcción de una agenda de desarrollo, que promueva la generación de empleo y de la producción, abiertos al mundo de una manera inteligente", cerró su mensaje en sus canales oficiales de redes sociales.