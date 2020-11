La diputada de JxC que criticó a Macri y Michetti por oponerse al proyecto del aborto y elogió a Cristina

la diputada nacional de Juntos por el Cambio Silvia Lospennato se refirió a la cuestión y, por un lado, criticó a Mauricio Macri y Gabriela Michetti por su actitud negativa en relación con la iniciativa en 2018 y diferenció esa mirada de la que tiene Cristina Fernández de Kirchner

"A Macri le reivindico que haya abierto la discusión estando en contra, pero por supuesto no colaboró para que el proyecto saliera. Hubiera deseado un llamado para que algunos legisladores acompañaran la iniciativa"

No sólo parece que va a haber avances respecto del proyecto por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de cara al verano sino que su discusión podría revivir viejas diferencias en algunos espacios y, eventualmente, alianzas momentáneas. Es que, por ejemplo,La legisladora habló sobre el encuentro que mantuvo junto a referentes de la Campaña por el Aborto con el presidente de la Cámara de Diputados,, en el que le plantearon la necesidad de tratar lo antes posible el proyecto en el Congreso.En una entrevista con FutuRock, la legisladora explicó quey que el titular de Diputados "dio a entender que la Cámara va a esperar el proyecto del presidente Fernández”.Lospennato destacó que “si bien no hubo fechas, reafirmó la idea de que el proyecto va a entrar”. Y agregó que, y sostuvo en que “el proyecto de aborto legal va a aliviar al sistema de salud"."Yo no pierdo la esperanza, sigo teniendo la esperanza intacta de que pronto el proyecto esté en tratamiento. Nuestro proyecto es un proyecto por la vida de las mujeres", enfatizó y afirmó que “los números están en ambas Cámaras. Es una buena estrategia esperar el proyecto del ejecutivo", afirmóEn ese punto fue que Lospennato sorprendió al tener que reconocer que fueron los ex presidente y vice, de su mismo espacio, quienes boicotearon al proyecto cuando, en 2018, no logró sortear al Senado.La legisladora de JxC advirtió quey criticó que en ese año cuando se debatió el proyecto de aborto legal, Macri no haya apoyado., disparó Lospennato.Y en ese sentido, no sólo criticó a Michetti sino que la comparó con Cristina:, cosa que