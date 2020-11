Explota JxC: Macri le dijo a Carrió que sólo "sirve para denunciar" y "Lilita" enterró su relación con el ex presidente

la ex diputada y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reveló hoy por qué está peleada y sin retorno con Mauricio Macri y la situación de Juntos por el Cambio pende de un hilo

"Le corté y después le dije que no le iba a hablar nunca más. Y así va a ser"

El libro de su relación, con más odio que amor, tendrá muchas páginas y apartados. También fotos. Algunos logros y beneficios -para unos pocos-. Indudablemente tendrá muchos capítulos también, en los que predominarán en cantidad las peleas. En ese camino,"Lilita" aseguró que ya no quiere "ser presidenta", entre otras cosas, aunque sí reveló un cargo que le gustaría tener en la Provincia de Buenos Aires, y reconoció que está ofendida con Macri, su socio de JxC, a quien, dijo, no volverá a hablarle "nunca más".Carrió contó que, en una charla telefónica, el ex presidente la criticó con un contenido similar al que suele usar el kirchnerismo, sorpresivamente., contó la propia ex diputada que le dijo su su socio., sostuvo "Lilita", aunque aclaró: "Eso no significa que rompa Juntos por el Cambio, ni que lo deje de querer".En ese sentido, lo que sí dejó en claro es que con Macri no va más a ningún lado, la relación está acabada. "Hay palabras de la que no se vuelven. Así fue con mi marido. Y así también fue con mis relaciones políticas: el respeto ante todo", reflexionó.Carrió también la castigó duro a la jefa del PRO, al menos desde lo formal:, disparó la líder de la CC, aún sin cargo, reafirmando su postura contraria a la participación de JxC en las poco numerosas y violentas manifestaciones opositoras, que reúnen al macrismo, a los libertarios, antivacunas y otro tipo de grupos reducidos pero intensos.Acerca de su relación con el espacio opositor mayoritario, dijo: "El problema conmigo en Juntos por el Cambio es que soy el problema y la solución. Entonces lo que les pido es que no me peguen tanto".Consultada sobre si apoyaría a el jefe de Gobierno porteño,, para Presidente, Carrió respondió afirmativamente., apuntó.Por otra parte, también hubo críticas para otros integrantes -por el momento- de la alianza opositora. Fue cuando le preguntaron si había indecentes allí. Respondió:Además,, jefe de Gabinete de Macri en su gestión. "Era de gran confianza de Macri y lo moderaba, fue al revés de lo que se decía. Él es decente, vive en un departamento de 100 metros cuadrados. ¿Pudo tener errores? Sí, pero puso la cabeza. Fue un mártir".Durante la entrevista, Carrió negó que vuelva a intentar ser presidenta. "No, no me interesa la Casa Rosada. La gente me empujaba a ser candidata y después no me votó, así que a los que me dicen 'Lilita vos tenés que ser presidente', les digo 'jódanse, ya tuvieron la oportunidad'".No obstante, hay funciones que sí le interesan, particularmente en la Provincia:Reiteró su apoyo para que el juez federal, aspirante a ocupar la Procuración Nacional a propuesta del presidente Alberto Fernández, porque, opinó, sería "el mejor procurador en las condiciones que existen en la Argentina"."Es un hombre preparado" y "no es kirchnerista", dijo como si fuera un valor "Lilita", y agregó: "La verdad que no estoy diciendo que es el mal menor, sino que es el mejor procurador en las condiciones que existen hoy en la Argentina".