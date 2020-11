Con la confirmación de que no tiene coronavirus, Alberto mantuvo "una muy buena reunión" con Lacalle Pou

Después de que Presidencia confirmara que cumplió con el período de aislamiento social preventivo por contacto estrecho y que se realizó un segundo hisopado con resultado negativo por Covid-19, Alberto Fernández viajó a Uruguay para reunirse con el jefe de Estado del país vecino, Luis Lacalle Pou

El presidente Alberto Fernández mantuvo un almuerzo de trabajo con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, en la residencia presidencial de Parque Anchorena, en la ciudad de Colonia, en el marco de su visita al país vecino en el día de hoy.“Fue una muy buena reunión. Pudimos hablar distendidos sobre los problemas de la región en general y de Argentina y Uruguay en particular”, expresó Fernández, según comunicó Presidencia de la Nación.Y agregó: “Los dos sentimos que debemos hacer mucho más profundo el vínculo y la relación de nuestros pueblos. También creemos que hay que trabajar juntos para que la región vuelva a unirse, respetando la diversidad ideológica y haciéndonos fuertes en un mundo que se globaliza. Estamos convencidos que juntos podemos aportar mucho a este objetivo.”Por parte del Gobierno argentino, participaron del encuentro el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; el embajador ante esa nación, Alberto Iribarne, y por Uruguay además del mandatario, el canciller Francisco Bustillo.Según la cancillería uruguaya,. No obstante, no se había hecho público hasta hoy.El mandatario argentino salió en secreto desde la quinta de Olivos en helicóptero hacia la quinta de Anchorena, situada en Colonia de Sacramento, donde lo esperaba Lacalle Pou. Es el primer viaje al exterior de Alberto después del aislamiento, y tiene innegable contenido político ya que se trata de la visita a un jefe de Estado con el que ideológicamente -según reconocieron ambos- tienen diferencias.De hecho, el presidente Fernández explicó anteriormente que aspira a tener un buen vínculo con Uruguay y fortalecer el comercio mutuo de los países vecinos. También se pronunció en el mismo sentido Lacalle Pou, que respondió que "el respeto es mutuo" y agregó:Según se especula, Alberto y Lacalle buscan con este encuentro formal restablecer el vínculo entre ambos países y preparar el terreno regional en América Latina para el 20 de enero, cuando en EEUU asumala presidencia en reemplazo de, quien solamente se encargó de tirar centros para el ultraderechista, de Brasil.Alberto conoce a la familia de Lacalle Pou desde hace muchos años y cree que las diferencias ideológicas entre ambos pueden quedar superadas si se logra un entendimiento estratégico para la región. Y ya marcó su esquema de relacionamiento cuando dijo que “muchos piensan que tener muchos amigos en el Frente Amplio se convierte en una diferencia con Luis Lacalle Pou y la verdad no es tal cosa”.Además,La idea argentina es la incorporación de Bolivia como socio pleno, aunque esto depende de la última aprobación del Parlamento de Brasil. Así, para Fernández es importante buscar en Uruguay un aliado estratégico en el Mercosur, a sabiendas de que la llegada del MAS en Bolivia con Arce implica también sumar un nuevo aliado de los gobiernos populares en la región.Luego, está previsto que Alberto asista a Balcarce 50 para la jura deal frente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, tras la salida de la semana pasada dede ese cargo. El evento está previsto para las 18.