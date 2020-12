Coparticipación: números que muestran lo beneficiada que es la Ciudad y los fondos que Macri le regaló a Larreta

ciertos números que surgen del análisis del Presupuesto nacional 2021 y de la evolución de las transferencias a Ciudad entre 2015 y 2019 parecen dar la espalda a la mirada que Horacio Rodríguez Larreta pretende instalar y exponer cómo fue favorecido arbitrariamente por Mauricio Macri durante cuatro años

En la discusión sobre la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, tendríamos que tener en cuenta que el Estado Nacional gasta más de la cuarta parte de su presupuesto en la Ciudad: 2,214 billones de pesos sobre un total de 8,395 billones (proyecto presupuesto 2021): pic.twitter.com/rYRyFnp1re — Fernando Renzi (@fernandorenzi) September 16, 2020

Por fuera de Coparticipación, la Ciudad recibió fondos federales por $ 1.086 millones en 2015. De ese monto, $ 373 millones provenían de los derechos de exportación de la Soja.

En 2019 las transferencias se multiplicaron por 10: $ 10.445.836.025. pic.twitter.com/irEfS2cLDZ — Fernando Renzi (@fernandorenzi) December 2, 2020

Mientras la agenda política retomó lugar en la agenda mediática y el espacio público argentino de la mano de la discusión entre el Gobierno nacional y la gestión porteña por la coparticipación y el debate por la distribución federal de los recursos de la administración nacional a los distritos del país,En primer lugar, el punto de partida para analizar la coparticipación que recibe la Ciudad del Estado nacional no puede evitar partir de cuántos recursos recibe y recibirá el gobierno porteño en comparación con las otras 23 provincias:En ese contexto que, según argumenta el Gobierno, lo que busca el oficialismo con el proyecto que ya tiene la media sanción del Senado es "corregir una situación injusta y arbitraria generada por el macrismo", en referencia a la decisión de Macri del 2016 de aumentar por decreto de 1,4% a 3,5% la coparticipación porteña, sin debate parlamentario, y excediendo los recursos necesarios para financiar el traspaso de la Policía.La pregunta que surge entonces es por qué después de la conclusión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de los cuatro años de gestión de Cambiemos, la Ciudad dispone de tantos más recursos que el resto de las provincias. Según analizó el especialistaa través de Twitter en base a estadísticas públicas,, precisó Renzi.No obstante, esa multiplicación por diez que hizo Macri de los fondos federales para Larreta es mayor aún si se tiene en cuenta que en 2019 el ex presidente había eliminado para todas las provincias el Fondo Soja. Esto significa queEl segundo favor financiero y multimillonario que Macri le hizo a su sucesor en la Ciudad surge de la timba. Más bien,El tercer elemento es otro que actualmente, con el caso de los terrenos en que se encuentra Costa Salguero, está en discusión: lo que la oposición en la Ciudad llamade Larreta.Lo que ocurrió es que Macri le dio a la Ciudad terrenos públicos nacionales, que luego Larreta vendió. Según Renzi,. Esto significa que,Sin embargo, como se aclara en la misma fuente, la Ciudad no consiguió buenos números, ya que obtuvo un resultado financiero deficitario durante la gestión Larreta. En 2016 llegó a ser de $ 14.636 millones (equivalente al 10,15% del gasto total) y en 2019 aumentó en volumen a $ 19.826 millones pero con un porcentaje inferior de un 5,15% del gasto total.Curiosamente, además, del análisis de lo presupuestado por la Ciudad para el año próximo surge un ajuste en Salud, Educación y Obra Pública, pero un aumento discrecional en la pauta publicitaria para medios de comunicación y un fuerte incremento para el pago de intereses de deuda Después de la defensa que hizo ayer Larreta, hoy su vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, señaló que a partir del proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados y girado al Senado se "agregaron otros $12 mil millones de pesos al recorte” a la Ciudad, y que en total representa la suma de $65 mil millones.Según Santilli, es iniciativa es un "ataque a la Ciudad de Buenos Aires como nunca se vio”. El funcionario antepuso a la distribucción por territorio y habitantes que la Capital Federal “genera el 22% de los ingresos del país” y que “recibe el 3,5%, incluyendo el traspaso de la Policía Federal en 2016, que incluye 1,4%”.La batalla entre Nación y Ciudad se produce cuando al interior de JxC, además, hay una fuerte puja entre los sectores radicalizados -que encabeza Macri y lo acompaña Patricia Bullrich, entre otros- y los "dialoguistas", que conduce Larreta, quien parece sufrir la presión pública que los primeros le hacen llegar por diferentes vías, como hizo esta mañana el ex presidente a través de Twitter.