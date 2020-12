03.12.2020 / Provincia de Buenos Aires

Kicillof entregó netbooks en La Matanza y recordó los ataques de Macri y Vidal contra la educación pública

El gobernador bonaerense se diferenció de las ideas del ex presidente y la ex mandataria provincial y aseguró que "no se cae en la educación pública", ya que el sistema estatal "eleva e impulsa a las personas" y "permite que los chicos y chicas tengan un acceso un poco más igualitario que les permitirá desarrollar una vida plena con igualdad de oportunidades".