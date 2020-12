Kicillof chicaneó a Larreta por la coparticipación y puso datos sobre los beneficios de CABA en detrimento de Provincia

el gobernador bonaerense Axel Kicillof salió fuerte a respaldar la recuperación de fondos de coparticipación para la Provincia de Buenos Aires, desmontar la maniobra del jefe de Gobierno porteño y mostrar números que prueban cómo se benefició la Ciudad en detrimento del territorio y los habitantes bonaerenses

Ante el operativo "victimización" dey la estrategia del Frente de Todos de demostrar que no sólo debe recibir menos recursos por coparticipación sino que también debería devolver el excedente con que se quedó en años de Mauricio Macri,Lo primero que hizo el mandatario provincial es chicanear, sin mencionarlo, a Larreta., tuiteó Kicillof, quien se encuentra aislado en la recidencia oficial de Chapadmalal luego de ser contacto estrecho de un colaborador que resultó positivo de coronavirus., pidió el ex ministro de Economía de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.Kicillof recordó un punto clave en el marco de la polémica por la revisación de los fondos de coparticipación federal realizada por el Gobierno nacional y el Congreso, que terminó quitándole un punto a la Ciudad y se lo cedió a la Provincia.La medida que había sido alentada por el gobierno nacional de Alberto Fernández se terminó de decidir luego de la dramática huelga de la Bonaerense, con tintes golpistas, pero en realidad el Ejecutivo nacional ya venía anticipando y dialogando con Larreta la revisión. Sobretodo, luego de que el ex presidente Mauricio Macri le aumentara puntos de coparticipación a la Ciudad, por decreto y en detrimento de los derechos del resto de las provincias.El mandatario bonaerense consignó que. “Sí, más del doble por persona. Con ese dato, hablemos de igualdad, equidad y justicia distributiva”, argumentó.En el mismo sentido, Kicillof también puso sobre la mesa queAdemás recordó lo ocurrido durante la gestión nacional de la UCR en la década del 80:, concluyó Kicillof, en el marco de la búsqueda de "federalizar" el país que propone el Frente de Todos y que, porque lo perjudica, no agrada a Larreta y el PRO.