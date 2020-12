"No debería extrañar que empiece a dictar fallos para hacer fracasar a este Gobierno": CFK destrozó a la Corte

los principales logros del Poder Legislativo, defendió la gestión del oficialismo para afrontar la herencia del macrismo y las consecuencias de la pandemia y destrozó a la Corte Suprema, a la que responsabilizó por el lawfare y afirmó que hasta podría empezar a "dictar fallos para hacer fracasar" al Poder Ejecutivo

hizo una amplia defensa del trabajo del Poder Ejecutivo, que encabeza Alberto Fernández a pesar de que medios como Infobae parezcan desconocerlo

la Vicepresidenta responsabilizó directamente al máximo tribunal por la persecución: "Representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa"

"Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar"

La vicepresidentasaludó este miércoles elque integra con el presidentey el Frente de Todos a través de una carta en la cual remarcóEn primer lugar, la ex jefa de Estado remarcó que en 2020, a pesar de la pandemia, elfuncionó y sancionó más leyes que durante todos los años del macrismo e incluso más que en más de una década., afirmó."¡Pero ojo! No fueron sólo las 32 sesiones. En este año se hicieron 215 reuniones de comisión, en las que participaron 284 expositoras y expositores invitados. No hay registros históricos de semejante actividad legislativa. Aprobamos 40 leyes y dimos media sanción a 87 proyectos de ley que fueron remitidos a la Cámara de Diputados", sostuvo la titular del Senado, que además puntualizó las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo y tratadas en el parlamento.En segundo lugar,, escribió Cristina, en un extenso texto.La vice puntuaizó que "sobre un sistema de salud practicamente abandonado por el macrismo y contra-reloj, se pudo rearmar un dispositivo y una infraestructura sanitaria que permitió que a ningún argentino o argentina le falte una cama, un respirador o un médico cuando lo necesitó por esta verdadera desgracia del COVID".Además, destacó que el Gobienro "logró reestrucuturar en un 99% la deuda externa en manos de bonistas privados que, como ya sabemos, dejó el gobierno de Cambiemos". También puso en valor que "con el IFE y el ATP se sostuvo durante la pandemia a los más vulnerabilizados y al trabajo registrado y, obviamente, también a las empresas que lo brindan".Hasta acá, lo positivo según CFK., que recientemente se negó a tratar y argumentar el reclamo de Amado Boudou para que se revea su condena y que, además, tiene en sus manos pedidos de revisión sobre dos expedientes en que la ex mandataria está imputada., inició ese apartado de la carta Cristina, texto que está ilustrado con una foto acompañando al presidente Fernandez.En ese punto,En ese punto, aclaró que nadie quiere pretende "una Justicia adicta", por lo que recordó que su espacio político es "la fuerza política que en el 2003, con el 22% de los votos" denunció "la extorsión de lo que se conocía como la ´mayoría automática de la Corte`, dando inicio a un proceso virtuoso que culminó con la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas"."De aquella Corte, hoy no queda absolutamente nada. De los 4 miembros que propuso Néstor Kirchner, la Dra. Carmen Argibay (magistrada independiente si las hubo) falleció y el Dr. Zaffaroni, reconocido a nivel internacional como uno de los mejores penalistas del mundo, renunció al cumplir los 75 años de edad en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 99, inc. 4 de la Constitución Nacional y de la propia jurisprudencia de la Corte que integraba", recorrió.En ese punto, destrozó sin mencionarlo a, al recordar que es quienSobre Lorenzetti, remarcó queAcerca de, tampoco la mencionó pero quedó clara su referencia al señalar que "la otra integrante que Néstor propuso, no sólo no renunció a su cargo al cumplir los 75 años de edad -como lo hiciera el Dr. Zaffaroni-, sino que además recurrió a un Juez de primera instancia para que le permitiera permanecer en el cargo en acuerdo con el Gobierno de Cambiemos -que no apeló aquella resolución judicial- y en abierta violación a la jurisprudencia de la misma Corte Suprema y a lo dispuesto por la Constitución Nacional"., dijo sobre los últimos dos ministros, que integraron al tribunal con el macrismo.Puso sobre la mesa que "lo más terrible de aquel episodio fue que quienes debían garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en todo el País, aceptaron ser designados por decreto sin cumplir lo que prescribe la Constitución Nacional y las leyes".Particularmente a Rosenkrantz lo señaló como "uno de los dueños del estudio jurídico cuya cartera de clientes esta conformada por los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros en el país", y recordó que así y todo "fue designado Presidente de la Corte Suprema Justicia de la Nación"."No se recuerda algo semejante en la historia del Poder Judicial de la Nación", disparó. Sobre el restante integrante de la Corte, el Dr., lo mencionó como "histórico dirigente político del peronismo cordobés, propuesto por el Dr. Eduardo Duhalde, durante su breve interinato como presidente".Tras esa descripción, llegó el fragmento más representativo del texto: "A nadie debería extrañarle entonces, no sólo que el Lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno"., concluyó.