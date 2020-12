Senado convirtió en ley la reasignación de fondos de seguridad a la Ciudad que corrige los favores de Macri a Larreta

el Senado aprobó y convirtió en ley el proyecto que reasigna partidas en materia de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires con la idea de corregir la inequiedad de los fondos extra que Mauricio Macri le había dado durante la gestión Cambiemos

el Senado aprobó y convirtió en ley el proyecto que reasigna partidas en materia de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires con la idea de corregir la inequiedad de los fondos extra que Mauricio Macri le había dado durante la gestión Cambiemos. Para malas noticias para Horacio Rodríguez Larreta, que tendrá que gobernar con menos privilegios económicos y que, además, enfrenta vientos internos que le reclaman mayor ferocidad en la defensa de esos beneficios. Ocurrió en el marco de una sesión especial en la que la bancada opositora ratificó que irá a la Justicia por considerarla irregular. Sin embargo, aún no está definido el monto exacto que recibirá la Ciudad. Es decir, ni siquiera está definido el "número fino", que Larreta negociará pero además judicializará de antemano. La senadora del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnún advirtió que la oposición plantea "permanentemente una judicialización de las leyes" y consideró que hay quienes pretenden "socavar" al sistema republicano en lo que parece, dijo, "una democracia de los jueces". También sostuvo que se está yendo a una "democracia de los jueces" en la que "no importan las atribuciones de los poderes, total siempre hay un juez amigo que tira por el piso las definiciones que tiene que tomar uno de los poderes del Estado". Para su par de bancada, Mariano Recalde, no se trata de "quita ni de coparticipación", sino que lo que se busca "es corregir y enmendar" una "inequidad" y "algo que se hizo mal", en referencia a que se trata de recursos definidos por Macri vía decreto. En ese sentido, acusó al jefe de Gobierno porteño de ser "cínico" por querer "echarle la culpa al Gobierno nacional de las políticas liberales" que llevó a cabo su propio espacio político, Juntos por el Cambio. "Larreta nunca utilizó esos fondos para mejorarle la vida a los porteños, al contrario se redujo el gasto en educación, tenemos el presupuesto en educación más bajo y se redujo al presupuesto en salud y en políticas sociales", precisó el ex titular de Aerolíneas Argentinas. El senador del FdT Oscar Parrilli, en tanto, consideró que Macri "hizo un uso autoritario del poder" al reasignarle fondos a la Ciudad y aseguró que las autoridades porteñas "se llevaron fondos demás" y se beneficiaron "con privilegios" que "ofenden a los argentinos". Como miembro informante de la oposición hizo uso de la palabra la senadora de JxC Guadalupe Tagliaferri, quien cuestionó el trato a los porteños por parte del Gobierno de Alberto Fernández y calificó como "peligroso" que se cuestione "la autonomía" de un distrito como la Ciudad, a pesar de que nada indica en ese sentido la iniciativa convertida en ley. Tagliaferri criticó a senadores del oficialismo que durante el debate en comisiones "hicieron especulaciones políticas electorales" y advirtió que "han llegado a decir que la Ciudad no es una provincia, sino una aberración jurídica". En los discursos de cierre, el senador radical Martín Lousteau consideró que el presidente Fernández "modificó la ley de coparticipación sacándole recursos a un distrito para dárselos a otro", tras la protesta de la policía bonaerense en reclamo de mejores salarios. En una argumentación sumamente singular, Lousteau reconoció que la provincia de Buenos Aires es de las más "relegadas" en cuanto a redistribución de fondos, cosa que hizo el macrismo durante todo su mandato, pero señaló que fueron mandatarios "del peronismo los responsables" de esa inequidad, cosa que no se condice con las decisiones en ese sentido ocurridas en los mandatos de Carlos Menem y de Macri. Según quien fuera ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner por poco tiempo, lo que "buscan es complicarle la vida" a un eventual "competidor político", en referencia a Rodríguez Larreta. El senador de PRO Humberto Schiavoni, retrucó los dichos de Sacnún y consideró que lo que se judicializa "es el abuso de la mayoría" y ratificó que irán "a la Justicia" porque creen "en la independencia de poderes". Su par Gladys González recriminó al oficialismo "su forma de ejercer el poder" mediante "el miedo y la extorsión" y se quejó por "la falta de diálogo" y la acentuación de "la grieta" que, afirmó, promueve el Frente de Todos. La iniciativa llegó al Senado en segunda revisión desde la Cámara de Diputados, que también lo aprobó luego de un arduo debate y en medio de negociaciones con legisladores de bloques aliados. Entre los cambios incorporados figura la apertura de un período de negociaciones de 60 días, antes de establecer el monto a transferir a la Ciudad para el funcionamiento de la policía, y que se realizará entre las autoridades nacionales y las porteñas. Esa modificación incorpora a la Comisión Federal de Impuestos (CFI) en la discusión y determina que "el gasto anual que demande la transferencia realizada a la Ciudad y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo y el Gobierno porteño en ese plazo de sesenta días". El texto aprobado inicialmente por el Senado en el primer tratamiento que hizo sobre el tema establecía una suma fija de 24.500 millones de pesos actualizado trimestralmente, pero ahora se determinó que ese monto deberá acordarse en el convenio que deberán firmar Nación y Ciudad. La Cámara alta comenzó, minutos después de las 17, a debatir el proyecto de ley de movilidad jubilatoria y que establece cuatro aumentos trimestrales para el sector pasivo, con un índice basado en la suba de la recaudación de ANSES y los ajustes salariales.