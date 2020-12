"Tristeza": Macri estalló de furia por El Palomar y Flybondi y escribió una carta antiperonista y de pocos argumentos

el ex presidente Mauricio Macri hizo dos publicaciones que revelan su furia ante el cierre comercial del aeropuerto de El Palomar, su bandera a favor de las lowcost y la "revolución de los aviones", a pesar de los riesgos y peligros denunciados por posibles catástrofes y problemas ambientales y también a pesar de que todas las firmas que operaban desde allí lo seguirán haciendo pero desde Ezeiza

Flybondi estuvo bajo la lupa de la Justicia por posibles irregularidades en la concesión de las rutas que se le habían otorgado, mientras que El Palomar y la empresa estuvieron en el foco por problemas desde la programación de vuelos y cancelaciones ante problemas meteorológicos y la derivación de vuelos a Ezeiza, serios problemas mecánicos, aterrizajes de emergencia, e incluso fundadas denuncias de riesgos de "catástrofes" por estar en una zona de centros urbanos densamente poblados y cuestionamientos por el impacto ambiental y la contaminación sonora provocada por los aviones

Sólo en un margen de 14 horas,En primer lugar, anoche, desde su cuenta de Twitter Macri reposteó un tuit de, en el que el ex ministro de Transporte de Cambiemos defendió su gestión. "Qué tristeza que el aeropuerto El Palomar, el cuarto con mayor cantidad de pasajeros, haya sido cerrado por el gobierno. Miles de familias perderán sus empleos y muchas otras no podrán disfrutar del crecimiento que iba a traer", escribió "Guillo", sin datos que corroboren las afirmaciones.: la línea JetSmart ya venía operando desde Ezeiza desde noviembre y Flybondi - que es muy cercana a más de un ex funcionario PRO y sólo cuenta con un avión de más de 20 años- intentó resistir pero empezó a hacerlo este sábado.El traslado de Flybondi a Ezeiza se dio tras meses de disputa con las autoridades aeronáuticas, el Ministerio de Transporte y la propia concesionaria Aeropuertos Argentina 2000, que habían adelantado la decisión de cerrar las operaciones desde El Palomar, emblema de la fracasada política de "cielos abiertos" del gobierno macrista.El Palomar siempre operó para uso militar, pero el gobierno de Cambiemos había impulsado allí la instalación de aerolíneas low cost, lo que generó un foco de críticas, al considerarse que, por las facilidades que habían recibido estas líneas, se incentivaba una competencia desleal hacia Aerolíneas Argentinas.Pero además,Macri no se conformó con expresar su "tristeza". Agregó una dura carta contra el gobierno dey la calificó como una "clausura ideológica"., hizo escribir Macri a sus ghostwritters, en una chicana de lugar común para criticar más al Gobierno por antiperonismo que como oposición racional.El fundador de PRO consideró que el anuncio respecto del aeropuerto de El Palomar es parte de un "plan activo y deliberado para entorpecer, clausurar, estropear o eliminar cualquier política implementada" por el gobierno de Cambiemos, "aún aquellas que de manera objetiva e incontestable fueron beneficiosas para todos los argentinos"."Esto es lo que está pasando ahora mismo con la que llamamos ´revolución de los aviones`", aseguró el ex mandatario, que intentó justificar el hecho con algunos datos, como que "más de un millón de argentinos volaron por primera vez" y el hecho de que se trate de "vuelos de bajo costo", dos elementos que siguen en pie pero desde los aeropuertos seguros.No conforme, el ex presidente -que por estas ahora parece haber aceptado, publican algunos medios, que "el candidato es Horacio" Rodríguez Larreta- reflexionó que, cosa que contrasta con todas las estadísticas disponibles de su propio INDEC acerca de la situación económicas en que dejó a los más pobres y la clase media.Macri insluso se animó a incluir en esas supuestasde su gestión, y allí incluyó cuestionadas decisiones de su gestión que hasta beneficiaron la conformación de empresas offshore, la fuga de dólares y la evasión.Habló quey de que, por lo que "ahora Uruguay le ofrece a los argentinos crear Sociedades Anónimas Simplificadas".¿Qué son las SAS? Se trata de un tipo de empresas que nació en 2017 con una ley de Cambiemos que se vendió como de "apoyo al capital emprendedor" pero en realidad es "pantalla" para la fuga, el tráfico y los testaferros, como se pronunciaron el Congreso y la UIF este año "Podría continuar con ejemplos como este en todas las áreas. Ex ministros y secretarios me cuentan diariamente que esto está pasando en cada ministerio y en todos los niveles", concluyó Macri.