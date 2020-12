Alberto, Kicillof y Mayra Mendoza inician la urbanización del barrio que en pandemia expuso el abandono del macrismo

siete meses después de que el barrio popular Villa Azul, en Quilmes, deba ser completamente aislado por un fuerte brote de coronavirus que expuso el contraste entre lo realizado por Cambiemos allí y el desarrollo urbano del mismo barrio del lado de Avellaneda y las gestiones del peronismo, el presidente Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la intendenta quilmeña Mayra Mendoza, anunciaron la puesta en marcha del proyecto de urbanización

"El que gobernaba uno de nosotros estaba muy preocupado por quienes estaban allí y se ocupó de darles la dignidad que la gente que vivía en ese barrio estaba necesitando. No solamente generó la infraestructura, sino también para que pudieran vivir. Del otro lado no se pensó igual y mi pregunta es: ¿Cómo se habrá pensado? ¿Qué habrán pensado? ¿Habrán pensado que algún día el mercado les iba a resolver el problema?¿Qué con el mérito de ustedes alcanzaba?"

A veces, lo prometido es deuda y se empieza a saldar. Es queEl jefe de Estado aseguró que es "un día muy feliz" al presentar el plan de viviendas Casa Propia y aseguró que no quiere más "una Argentina dividida por una calle donde de un lado quedan los necesitados y del otro lado los que tienen".La alusión del jefe de Estado tenía como objetivo el barrio Azul, ubicado entre Avellaneda y Quilmes, reconocido por haber sido aislado al ser uno de los primeros focos de la pandemia de coronavirus en el país., afirmó el Presidente.En ese punto, dedicó durísimas críticas para lo (no) realizado por el macrismo allí entre 2016-2019. Para ello, describió la desigualdad entre el sector del barrio del lado que gestionóen Avellaneda, con los servicios cumplimentados, viviendas dignas y asfaltos, y lo ocurrido del lado de Quilmes, donde se observa un profundo abandono luego de los cuatro años de, cuestionó.Y continuó sus críticas: "¿Cómo puede ser que tan sólo una calle muestre dos mundos distintos? De este lado (Avellaneda) había un gobierno que entendió que había que darle un mínimo de igualdad de condiciones a la gente del barrio para que tuviera posibilidades de desarrollarse".Fernández resaltó que "el mérito sirve si a todos les damos igualdad de condiciones" y planteó que el barrio Azul "muestra que por mucho esfuerzo que se haga, si el mínimo de condiciones no está dado, el mérito no alcanza". E insistió: "Por eso nosotros creemos que allí donde la sociedad no puede generar condiciones de igualdad, tiene que estar presente el Estado para generarlas".Por su parte, la intendenta de Quilmes expresó: “Cuando se dio el brote comunitario de COVID en el barrio nos comprometimos junto con el Presidente y al Gobernador a iniciar las tareas de urbanización y acá estamos, siete meses después, firmando hoy estos convenios para avanzar en un conjunto de proyectos que van en ese sentido”.La jefa comunal, luego de agradecer a Alberto, a Kicillof, a los funcionarios presentes y a la vicepresidenta, recordó cuando esta última le dijo “hay que hacer en Villa Azul lo que hicimos en Villa Palito, y hay que hacer del lado de Quilmes lo que Jorge (Ferraresi) hizo en Avellaneda”., sostuvo Mayra, que explicó que se trata del "primer paso de un trabajo conjunto entre el municipio, la Provincia y la Nación para que los y las habitantes de Villa Azul tengan condiciones de vida dignas"."Va a llevar tiempo, tenemos que saber que es una tarea que no se hace de un día para el otro, que no es magia, pero que la estamos encarando porque tenemos la voluntad y el compromiso de hacerlo posible”, sistentizó.Junto con la Dirección Nacional de Vialidad se llevará adelante la unificación de la traza del Acceso Sudeste y, de esta manera, se liberará terreno disponible para la construcción de nuevas viviendas, un parque recreativo y equipamiento público para el sector.En el marco del Plan de Reactivación de Obras de Viviendas se retomarán las obras paralizadas que corresponden a la ejecución de viviendas y su infraestructura urbana.En articulación con la Provincia, a través del Instituto de Vivienda, se construirán nuevas viviendas en el barrio. El proyecto incorpora además locales comerciales y espacios para la administración municipal, y garantizar la limpieza y mantenimiento del barrioAdemás, se firmará un convenio para la provisión y colocación de luminarias led con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación.En convenio con la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, se proponen mejoras habitacionales para mejorar la seguridad en las instalaciones eléctricas y evitar así los accidentes domésticos ligados a las fallas eléctricas.En conjunto con AySA se ejecutará la red de agua potable para el barrio. Además, se está elaborando un proyecto para la realización de obras tempranas en pasillos y zanjas internas.También se firmará un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el financiamiento para la construcción del Punto de Inclusión Barrio Villa Azul, un espacio que funcionará como dependencia municipal para atención al público con el objetivo de reforzar las tareas de integración comunitaria del barrio.