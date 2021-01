Lousteau confirmó que quiere suceder a Larreta en 2023, pero criticó a Bullrich y Carrió por "hablar de candidaturas"

Consultado por La Nación acerca de si "continúa la idea de gobernar la ciudad en 2023", el ex embajador argentino en EEUU respondió sin vueltas que tiene la intención de ser candidato por Juntos por el Cambio: "Sí. Mi vocación y la de todo el equipo en el que trabajo es gestionar, sí"

Laya está desatadísima y, como es de esperarse,, que dejó de gobernar hace poco más de un año y consigue -por ahora- mantenerse unido no sin dificultades e internas. Pero, peor aún,, cuando se dispute el poder político verdadero al ponerse en juego los cargos ejecutivos en Nación, Provincia y Ciudad.En ese camino se metió, el actual senador nacional e integrante de la UCR, que supo ser ministro del kirchnerismo, integrante de Cambiemos, ministro de, opositor ay finalmente legislador por Juntos por el Cambio.No obstante, rápidamente aclaró que "de todos modos" fue elegido "para ser senador" y toma esa función "con mucha seriedad". Según Lousteau, "la UCR puede aspirar a liderar la coalición" JXC "a partir de la reconstrucción de una identidad"., dijo el ex ministro de Economía, en lo que se leyó como una crítica abierta al sector de correligionarios que "rosquean" en el Congreso pero siempre en el furgón del PRO, como, y quee acostumbran a visitar los estudios de televisión.En ese mismo sentido, el dirigente porteño repitió que "hay un montón de actores en el Congreso que quieren ir al lugar desde donde se transforma", mientras que "hay otros partidos en la coalición que no quieren gobernar, yo quiero un radicalismo que quiera gobernar y transformar, que discuta dentro de la coalición desde su capacidad de gestión". Allí la piña pareció dirigida a la Coalición Cívica.En un tramo, llamativamente,, a pesar de que él mismo reconoció que quiere gobernar en CABA a partir de 2023., dijo cuando le preguntaron por la ex ministra de Seguridad de Macri y su deseo de jugar en la Ciudad. Y agregó:Por otra parte, defendió a Larreta y dijo que desde el Poder Ejecutivo nacional lo atacan: "Claramente tienen como objetivo que el principal distrito, que puede mostrar otro tipo de gestión, tenga problemas. Es un rasgo de baja estima del Gobierno: la marca de una buena gestión es ganarle a alguien que es mejor, si todo el tiempo lo quiero obstaculizar estoy demostrando que no me tengo tanta fe en una pelea mano a mano. El kirchnerismo ya lo hizo con De la Sota, con Binner y Bonfatti, con Macri en la ciudad, incluso con Scioli retaceándole fondos. Se instala una discusión que es falsa: Buenos Aires vs el Interior. Es una más, y van a seguir, pero nada de lo que hagan, aunque afecten mucho, va a impedir que la autonomía de la ciudad siga prevaleciendo".Además, dijo que la oposición de los "sindicalistas docentes" a volver a las clases presenciales sin tener en cuenta cómo se encuentre la situación sanitaria tiene que ver con que "el Estado está siendo rapiñado por distintos sectores", aunque aclaró que "no sólo son los sindicatos" docentes.En otro tramo, sostuvo que "el legado más importante" de Macri fue "haber terminado su mandato" y "dejado en pie a una fuerza que tiene el 41 por ciento".Lousteau consideró que quien sigue configurándose como uno de los líderes del PRO "siempre va a a ser, como todo ex presidente, de referencia" y se diferenció del ex mandatario, al señalar: "Está claro que no pensamos igual en Juntos por el Cambio, como no pensaba igual cuando Macri era presidente"."El legado más importante de Macri es haber terminado el mandato, y dejado en pie una fuerza que tiene el 41 por ciento, que si convence a otro 10 por ciento puede volver a gobernar la Argentina", fue la frase exacta de Lousteau para ensayar una llamativa defensa del ex jefe de Estado.Y continuó: "Si construimos una fuerza más grande, que vuelva a ganar, el aporte a la historia de Macri será haber modificado el sistema político, me parece mucho más importante eso que cualquier otro legado".