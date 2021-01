Sigue la guerra por Macri en JXC: Bullrich y los jóvenes PRO atacaron a Lousteau y el nosiglismo salió a bancarlo

después del capítulo múltiple de ayer, hoy Patricia Bullrich y la Juventud PRO se sumaron a castigar y chicanear al senador nacional de la UCR que quiere suceder a Horacio Rodríguez Larreta y tiene su apoyo en esta contienda

El sector juvenil de la militancia macrista salió a chicanear al ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. “Veni a retirarlo, @GugaLusto”

La batalla de ayer a cielo abierto en Juntos por el Cambio desatada poral tratar ade pasado al señalar que su mayor legado "es haber terminado su mandato" ya más que batalla, esLa ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO salió hoy, con un día de delay, a sumarse a la voz de Hernán Lombardi -que encaró la defensa ayer- y responderle a Lousteau, quee prácticamente descartó a Macri como un dirigente con futuro electoral., afirmó "Pato", y le recomendó al ex embajador argentino en EEUUEn declaraciones a Radio Con Vos, Bullrich continuó la respuesta y aseguró quey que "la figura de un expresidente es importante en la construcción de una coalición, de un partido"."Creemos en el lugar que tiene Mauricio Macri", insistió, sin dar precisiones sobre qué va a hacer el ex mandatario además de armar "fundaciones" e intentó aclarar:Llamativamente, hasta lasalió a castigar a Lousteau hoy, mientras Macri presentaba su plataforma de iniciativaseducativas vinculadas a su fundación, que lleva su mismo nombre, después de haber perjudicado la educación argentina durante sus cuatro años de gestión , aportó la agrupación por Twitter, mientras reproducía el comunicado oficial del ex presidente respecto a la Fundación Mauricio Macri sobre los temas educativos. Después se les borró la publicación, parece.La JPRO estuvo presidida por la diputada nacional Camila Crescimbeni pero tuvo recambio de autoridades hace un año aproximadamente y asumió el año pasado. El dato curioso en esta guerra es quey responde a Eduardo Macchiavelli, secretario General del PRO.Es que ayer, en el primer capítulo de esta guerra electoral, Diego Santilli, mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta, fue quien apoyó a Lousteau y desató la furia de Lombardi, a quien luego respondieron varios legisladores que responden al senador radical Finalmente, hoy el nosiglismo salió a bancar a "Guga":, que prácticamente trató de ignorantes a quienes en el PRO criticaron al senador, como Lombardi y Bullrich., aseveró el dirigente radical y vicedecano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en una entrevista con FutuRöck.En ese sentido, el referente radical porteño subrayó que "no" entendió "la postura de Hernán (Lombardi)" y replicó que "la respuesta en todo caso seria que él no está de acuerdo con ampliar el espacio" de Juntos por el Cambio."No muchas fuerzas no peronistas terminaron el mandato con un apoyo tan positivo y un 41% de los votos. Uno tiene que aprender de los errores y ser autocrítico. Todos en Juntos por el Cambio tenemos eso", planteó el ladero de Lousteau.