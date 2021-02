09.02.2021 / Frente de Todos

Alberto al contorsionismo opositor contra la vacuna: "Ahora me piden que consiga veneno para todos los argentinos"

En el marco de un encuentro con industriales y representantes del NEA y NOA en Tucumán, el Presidente respondió con ironía a las críticas contradictorias entre sí pronunciadas principalmente por dirigentes de JXC tras la compra de la Sputnik V. “A mí no me asusta el debate, me asustan las mentiras. Me asusta que impregnen mentiras en los argentinos", sostuvo.