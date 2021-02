Del fracaso en Quilmes a la Ciudad: Larreta le dio un contrato "de planta" a Martiniano Molina por casi $160 mil

Martiniano Molina, el mediático que en un mismo movimiento se sumó a la política de la mano de Cambiemos en 2015 y llegó a ser intendente de Quilmes por un único y problemático mandato entre ese año y 2019, concluyó su ingreso al Gobierno porteño con un jugoso contrato "de planta" como asesor de Horacio Rodríguez Larreta a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción

se llevará el equivalente a 9.895 Unidades Retributivas Extraordinarias, que al día de hoy tienen un valor de $15,7374 cada una, por lo que su salario será de $155.721,57 por mes

Según se publicó este lunes en el Boletín Oficial de la Ciudad, el ex jefe municipal se desempeñará como, cartera que se encuentra a cargo del economista José Luis Giusti.Lo concreto y confirmado es que el chef y ex jugador de handball, sin formación académica ni experiencia en el área ni la gestión pública más que su fracasado paso por el municipio del sur del conurbano bonaerense,, tal como precisó la agencia NA."Desígnese a partir del 1 de febrero de 2021 al señor Martiniano Molina (...) como personal de Planta de Gabinete de la Unidad Ministro del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, con una retribución equivalente a nueve mil ochocientas noventa y cinco (9.895) Unidades Retributivas extraordinarias mensuales, en las condiciones establecidas en el Artículo 9° del Decreto N° 463/19", dice la resolución N° 31/MDEPGC/21 publicada el pasado 8 de febrero.Con un importante empuje de la imagen positiva que consiguió cocinando en los medios, que en campaña fue acompañado por el favor de las señales más cercanas al macrismo, Molina llegó a la intendencia de Quilmes en el 2015 de la mano del PRO, pero en particular con mucha cercanía conLa crisis económica provocada por el gobierno deen general, pero en particular las críticas hacia su gestión, con recurrentes y contradictorios cambios en el gabinete, una serie de polémicos episodios -como la confusión del centro de detención y tortura conocido durante la última dictadura como Pozo de Quilmes con un problema de bacheo o el auto-aumento de sueldo en un 70% que decidió en medio de la crisis y cuando ya estada de salida su mandato- y la centralización de las pocas obras realizadas en el centro del distrito conjugada con un abandono de la mayoritaria periferia lo eyectaron y lo llevaron a que perdiese la re-elección en 2019 contra la candidata del Frente de Todos y actual intendenteYa fuera de la política de gestión, Molina volvió a sonar en los medios políticos por un escándalo que lo rozó: un ex funcionario de su gestión en Quilmes fue detenido en el marco de una serie de operativos realizados por la Policía Bonaerense contra una banda dedicada al narcotráfico.Se trataba de Lucas Mansilla, quien ocupó la Subsecretaría de Gestión de Residuos durante el mandato del chef. El ex funcionario quedó detenido junto a otras ocho personas en una serie de allanamientos en los que se encontraron autos de alta gama, armas y una gran cantidad de dinero en efectivo.Hace un mes Martiniano volvió a las tapas, como informó Política Argentina , por querer intervenir en el club Argentinos de Quilmes con un sindicalista multi denunciado por corrupción al que Vidal llevó de candidato en 2019.Los trascendidos, todavía sin confirmación oficial, señalan queMolina se pondría al frente del Parque Federal Gastronómico que se pretende construir en el nuevo predio de Mataderos, lo que en la oposición bautizaron como un "Disney gauchesco" que podría ser un nuevo negocio inmobiliario propiaciado por Larreta.Cabe recordar que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó en 2019 la creación de un parque temático público en el predio de 34 hectáreas en el que se encuentra el Mercado de Hacienda de Liniers (cuya concesión venció y está en proceso de mudanza al partido bonaerense de Cañuelas).El proyecto oficial tenía como objetivo continuar con “el legado gauchesco” del barrio y diseñar distintos atractivos turísticos, entre los que se encontraba el proyecto de crear un polo gastronómico. La idea era crear un mercado abierto en donde se expusieran y vendieran los alimentos que se producen en las distintas provincias del país, acompañado de toda una instancia educativa con espacios en los que se pudiera aprender de la producción de vino, carne y cultivos.