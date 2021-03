Kicillof: "El año pasado fue el de la pandemia y éste va a ser el de la vacunación y la reconstrucción de la provincia"

“Tenemos que estar orgullosos de haber llevado adelante una situación tan importante. La provincia que algunos insisten en llamar inviable desde la comodidad de las redacciones, sus sillones y computadoras, va a cumplir un año con el sistema sanitario en pie sin dejar a ningún bonaerense sin cama, sin atención, sin respirador”

Al igual que-que estuvo de manera remota por haber llegado de sus terceras vacaciones hace días- y Alberto Fernández, el gobernador bonaerenseinauguró las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense este primero de marzo y puso el foco de su discurso en realizar un balance positivo de la gestión de la pandemia del coronavirus, en varios anuncios y, además, se ocupó de recordar "la tierra arrasada" que recibió decomo herencia de sus cuatro años de gestión., enfatizó en uno de los pasajes más destacados el gobernador Kicillof.Sin embargo, el mandatario provincial no se quedó solamente en lo ocurrido para sostener el sistema sanitario en territorio bonaerense y aseguró que la pandemia de coronavirus "no mató nuestros sueños y los objetivos de Gobierno", sino que, por el contrario, desde la gestión están "poniendo los cimientos para construir la provincia de la pospandemia"."No me va alcanzar la vida para agradecer a los trabajadores y las trabajadoras de la salud, su trabajo heroico evitó una tragedia mayor", rememoró Kicillof en otro segmento, al inicio de la inauguración de la Asamblea Legislativa en la provincia de Buenos Aires, con la que queda en pie un nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura.En sintonía con esto, añadió:También ratificó la importancia de la intervención estatal para reforzar el sistema de salud y asistir a los sectores más vulnerables: “La mano visible protectora y solidaria del Estado. Sin duda hubiera sido mucho peor mirar para otro lado. Si no tomamos decisiones rápidas no hubiera venido esa mano visible a aumentar los respiradores, a pagar los IFE, los ATP. Pese a todo lo que faltó, pese a lo que sufrimos y los errores que se pueden haber cometido tenemos que estar orgullosos de que dimos esta pelea”.Aquí aprovechó para lanzar fuertes críticas a los cuatro años de gestión de María Eugenia Vidal: “Hubo un industricidio. Los trabajadores y las pymes fueron los que más sufrieron. La inflación acumulada fue de 280% y el último año tuvo la inflación más grande desde 1991. Entre 2016 y 2019 el gasto público se redujo 10 puntos”.“La salud sufrió un ajuste del 16%, la educación del 22%, la ciencia y la tecnología del 22%, la seguridad del 28% y los servicios sociales del 14 por ciento. Lo único que creció fueron los pagos de de deuda. La economía de nuestra provincia y nuestra provincia eran tierra arrasada”, completó.En cuanto a las tarifas, punto al que se refirió largamente Alberto Fernández cuando abrió las sesiones del Congreso en la mañana, Kicillof primero destacó que pasó un año desde que no aumentan y luego anunció, al igual que el Presidente, que serán desdolarizadas: “No se puede vivir poniendo tarifas a la gente que la gente no puede pagar. Vamos a desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, no puede ser que sean pagadas en dólares”.A la hora de hablar de inseguridad, dijo que el Ministerio que conduce“tuvo un papel central en una pandemia que hizo modificar el mapa del delito” y lo argumentó con estadísticas: “los delitos prevenibles bajaron de 22 mil a 14 mil entre el último semestre del 2019 y el último del 2020, algo más de un tercio. Pero los prevenibles como situaciones de violencia familiar, de género, vecinal, crecieron de 20 mil a 32 mil mensual. Cambió el delito, mutó, cómo era inevitable durante la pandemia”.También se refirió a la protesta de las fuerzas de seguridad que afectó gravemente al gobierno y debió intervenir Alberto Fernández: “Lo primero que hicimos fue hacer realidad un reclamo histórico y justo que fue equiparar salarialmente con los que están abajo en la pirámide y lentamente en toda la pirámide salarial, con nuestras fuerzas federales. Quintuplicamos el monto para la compra de uniformes, duplicamos los viáticos, pero también lanzamos uno de los planes de fortalecimiento de la seguridad en la provincia más grandes de los que se tenga memoria”.Sobre la violencia de género, admitió que “continúa siendo un asunto crítico y pendiente” y dijo que se firmaron “convenios en 120 distritos para poner en marcha una inversión de un fondo especial de emergencia”. “Sabemos que lo actuado no es suficiente ni mucho menos, como lo demuestra el reciente y doloroso femicidio de Úrsula en Rojas”, sentenció.Con respecto a la vuelta a clases, que se demoró debido a la pandemia, Kicillof comenzó diciendo que “cuando las cosas son riesgosas o pueden traer un escándalo o salen mal y están todo el día en la prensa y la tele porteña, pero cuando se hacen bien desaparecen y nunca más se habla de ellas” y luego sostuvo que “del 2009 al 2019 solamente iniciaron las clases en tres años en tiempo y forma, es decir, que la regularidad era que las clases no empezarán por conflictos gremiales”.“Por segundo año consecutivo se llegó a un acuerdo con las maestras y maestros y tenemos al día de hoy inicio de la presencialidad en toda la provincia de Buenos Aires. No son enemigos, no están del otro lado. Nuestra provincia tiene 4 millones 150 mil alumnos y alumnas. La ciudad de Buenos Aires tiene 1 millón y medio nada más. Es mucho más complejo. Por eso es un trabajo que tiene que ver con transformaciones de fondo, no solo laborales e infraestructura”, cerró.