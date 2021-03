Denuncian por enriquecimiento ilícito al exsecretario de Comunicación de Macri: mejoró su patrimonio un 7.000% en 4 años

denunciaron penalmente a su ex secretario de Comunicación, Jorge Grecco, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito

En un nuevo capítulo de los documentos que van saliendo a la luz y exhiben presuntos casos de voluminosa corrupción durante el gobierno deEs que según se desprende de la presentación penal del diputado nacional, elEn la denuncia se sostiene que Grecco, que en su currículum arrastra haber trabajado en el Grupo Clarín como periodista y en Edenor como vocero,El diputado del Frente de Todos remarcó que, al terminar su función en el gobierno de Macri, había incorporado a sus bienes "el 50 por ciento de una casa de 3.000 metros en Carmelo, Uruguay, un departamento en CABA y dos lotes en la también ciudad uruguaya de Colonia". Además en 2019 declaró títulos y acciones en el exterior por $77.026.129,92.los bienes, advirtió el legislador peronista.Además, Tailhade sostuvo que "deberá establecerse el grado de conocimiento que tuvo sobre los hechos el Señor expresidente de la Nación Argentina, Ingeniero Mauricio Macri y del jefe de Gabinete de Ministros, Licenciado Marcos Peña, en atención a que la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación estaba bajo su dependencia directa".Entre las inconsistencias señaladas en la presentación figura que Grecco declaró al cierre de 2015 contar con una caja de ahorro en dólares con poco más de $1.600 y otra en pesos con $28.300 pero se retiró de la función pública con una caja de ahorro en dólares con casi $3 millones (es decir, US$ 47.000 al cambio de la fecha, según el denunciante) y dos cajas de ahorro en pesos por $317.000. A eso, sumó depósitos de dinero en el exterior por unos $ 446.000, efectivo por $72.000 y efectivo en dólares equivalentes a casi $36 millones (unos US$ 568.000 para esa fecha).Tailhade también remarcó que al término del gobierno de Macri, Grecco declaró haber incorporado el 50% de una casa en Carmelo, Uruguay y un departamento de 219 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, los dos lotes en Colonia, Uruguay, que ya había declarado pasaron a tener 10 veces más extensión (pasaron de mil a 10 mil metros cuadrados).Algo similar sucedió con las acciones que declaró. Al cierre de 2015 poseía acciones en Disvol Energía SL, en España, que valuó en $ 56,02 (US$ 4 al cambio de la fecha). En diciembre de 2019 declaró títulos y acciones en el exterior, todos adquiridos con “ingresos propios”, por más de $77 millones (es decir, más de 1,2 millones de dólares al cambio de la fecha, de acuerdo a los denunciantes). Entre las acciones y títulos declarados se destacan los de Petróleos de Venezuela S.A; YPF; Banco Macro; y Telecom (que es el Grupo Clarín).