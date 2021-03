Guzmán y el FMI afirman haber dado "pasos importantes" y definido "principios claves" para un acuerdo por la deuda

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el Fondo Monetario Internacional salieron, al unísono, a comunicar que tras la visita del funcionario argentino a los Estados Unidos se logró arribar a una base de "principios claves" para un acuerdo que permita refinanciar deuda insostenible e impagable que tomó Mauricio Macri cuando ocupada la Casa Rosada

Estamos dando pasos importantes hacia el objetivo de tener un programa que nos permita refinanciar los USD45000 millones de deuda que tomó el gobierno de Juntos por el Cambio con el FMI, en el marco de un programa fallido que dejó consecuencias graves en la economía. Abro hilo 👇🏼 — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) March 25, 2021

Esta definición marca un cambio radical respecto a la filosofía del programa SBA diseñado por Juntos por el Cambio, según el cual la inflación se combatía exclusivamente vía política monetaria contractiva. Resultado: aumento brutal del costo del crédito y aumento de la inflación. — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) March 25, 2021

El Fondo, por su parte, destacó que "las autoridades argentinas y el equipo del FMI avanzaron en la definición de algunos principios claves que podrían sustentar un programa económico para ayudar a abordar los desafíos de Argentina a corto y mediano plazo"

Ocurre, como contexto, luego de que ayer la vicepresidentaasegurara en un acto por el Día de la Memoria que "con los plazos y con las tasas que se pretenden no solamente es inaceptable" sino que "es un problema de que no podemos pagar (la deuda macrista al Fondo) porque no tenemos la plata”, y que esta mañana, el vocero del organismo de crédito internacional, negara que discuta con se Argentina una extensión de los tiempos de repago y una reducción de los intereses.Tras las manipulaciones mediáticas y diferentes hipótesis alrededor de los hechos y los deseos al interior del Frente de Todos, Guzmán eligió comunicar a través de un hilo de tuits los "pasos importantes" conseguidos en la negociación con el organismo mientras que el FMI publicó minutos después un comunicado escrito donde refiere al "avance en algunos principios claves"., comenzó el ministro de Economía.Luego, Guzmán precisó cuál es "la serie de principios" base para el futuro programa con el organismo con el objetivo deEl funcionario nacional mencinó comoy en, cuyo resultado es un "aumento brutal del costo del crédito y aumento de la inflación".Y continuó con el tercer y cuarto puntos base:"Hemos estado trabajando de forma constructiva junto al equipo del FMI en construir entendimientos comunes sobre el funcionamiento de la economía argentina y los principios en los que es sano que se base la política macroeconómica. Y hemos logrado avances importantes”, concluyó Guzmán.El equipo encabezado por Julie Kozack, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina, señalaron que existe “un entendimiento común respecto a la necesidad de garantizar la sostenibilidad macroeconómica y de salvaguardar la recuperación post-COVID en curso”.Una mención particular es que se señala que. Este punto, aunque aun simbólico, es importante ya que históricamente el organismo encasilló a la suba de precios como fenómeno monetario.En lo que se refiere a los aspectos vinculados a los sectores productivos, el FMI sostuvo que también ambos equipos habrían compartido “la importancia de políticas para impulsar las exportaciones con agregación de valor y la productividad, lo que respaldaría una mayor acumulación de reservas internacionales, haría que la economía estuviera en mejores condiciones para hacer frente a los shocks externos y apuntalaría una trayectoria de crecimiento más sólida y sostenida por un incremento en la inversión privada”.También hablaron de coincidencia en que "el desarrollo continuo del mercado de capitales nacional sería fundamental para que Argentina financie de manera sostenible las inversiones necesarias y fortalezca su resiliencia macroeconómica”.Finaliza el comunicado del Fondo señalando que su equipo y "las autoridades argentinas continuarán trabajando juntos con miras a profundizar los entendimientos en estas áreas clave”.