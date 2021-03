Cruce entre Alberto y Lacalle por el Mercosur: respuesta y advertencia de Argentina de cara a la próxima reunión

hubo un cruce picante entre Alberto Fernández y su par uruguayo Luis Lacalle Pou, luego de que éste inesperada e intempestivamente sacara el tema, que no estaba en agenda

"Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento. No queríamos ser una carga para nadie. Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. No somos lastre de nadie, es un honor ser parte del Mercosur"

entre el 7 y 8 de abril, el Gobierno ratificará su postura en el marco de una reunión del bloque acerca de que cualquier cambio que se produzca, como en los aranceles, debe respetar la "regla del consenso", parte de la normativa vigente

El encuentro virtual de presidentes por el 30 aniversario del tratado de creación del Mercosur evidenció que el diálogo entre dos posturas encontradas entre los países miembros actualmente tiembla alrededor del debate acerca de los aranceles externos:Aunque el balance sobre tres décadas de historia común y la pandemia de coronavirus fueron el telón de fondo del acto, el contrapunto de visiones quedó de manifiesto en distintos momentos del encuentro:El presidente argentino, que además es presidente protempore del Bloque regional, había abierto el encuentro trazando un "balance honesto" en el que repasó, según sus palabras, los "logros alcanzados, las deudas pendientes, y desafíos".Después de hablar de la integración en diversas materias, al momento de hablar de la cuestión comercial, Fernández abogó por una "visión pragmática" que plantee "una agenda de mediano plazo" que propicie una integración "a favor" de los sectores productivos locales.Esos conceptos tienen un trasfondo concreto que se traduce en el debate por el Arancel Externo Común (AEC), una "barrera" arancelaria que todos los países del bloque adoptan ante mercados extranjeros y que, según las palabras del presidente argentino, "está en revisión""No creemos que una reducción del Arancel Externo Común parcial y lineal para todo el universo arancelario sea el mejor instrumento frente a la posibilidad de nuevos acuerdos con otros países", explicó.Por su parte, Bolsonaro habló poco y pidió implementar las medidas necesarias para facilitar la inserción del bloque en las "cadenas mundiales de valor" a través de "reglas que valoren el clima de negocios".Sin embargo,, disparó Lacalle Pou, en vivo.Luego, hicieron uso de la palabra los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez, de Chile, Sebastián Piñera, y Bolivia, Luis Arce, pero Fernández cerró el encuentro con duras palabras que aludieron al discurso de Lacalle Pou., disparó Fernández, visiblemente molesto.El cancillersostuvo hoy que Argentina está dispuesta a discutir los términos del Arancel Externo Común (AEC) del Mercosur con los restantes Estados miembros, pero aclaró que “no correspondía” debatirlo durante la celebración por el 30 aniversario del bloque regional que se realizó esta mañana.En diálogo con la prensa acreditada en Casa Rosada, el titular del Palacio San Martín se refirió a los planteos de los presidentes de Brasil y Uruguay, Jair Bolsonaro y Luis Lacalle Pou, sobre la necesidad de flexibilizar las barreras aduaneras: “Decisiones impactantes cuesta poco tomarlas, se toman rápido, pero el daño también puede ser muy grande”.de cancilleres que se reunirá hacia finales de abril, comentó Solá al cuestionar los planteos de los mandatarios.El debate sobre la política arancelaria no está cerrado, de ningún modo, y tendrá un próximo capítulo en la reunión de cancilleres que se celebrará el próximo 22 de abril. Aunque antes tendrá algún preámbulo.En concreto, según fuentes oficiales a las que accedió BAE,Esa perspectiva será planteada durante una reunión del Grupo del Mercado Común (GMC), que se realizará en esa fecha de abril, donde sostienen fuentes oficiales que "se analizarán tanto el arancel externo común como el relacionamiento externo" y "la posición es la misma de siempre: todo por regla del consenso, nada por afuera".Esto choca con las declaraciones de Lacalle Pou de ayer, ya que el pensamiento del Gobierno nacional es no reducir, al menos no ampliamente, el arancel ni permitir acuerdos comerciales bilaterales por fuera del Mercosur sin acuerdo de los cuatro países integrantes, cosa que Uruguay y Brasil buscan flexibilizar., dicen, según publicó Bae, en la Casa Rosada.Según un informe especial elaborado por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) elaborado por el aniversario, el Mercosur aún constituye el principal destino de las ventas argentinas al exterior, pese a que los niveles de participación en las exportaciones intrazona fueron disminuyendo en los últimos años.El bloque regional sigue conformando el principal destino de las exportaciones argentinas, impulsadas principalmente por la demanda de Brasil, país que continúa siendo el mayor importador de productos argentinos a nivel mundial, señaló el INDEC en "Mercosur: treinta años de intercambio comercial. Dosier estadístico aniversario".