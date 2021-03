Con pandemia pero sin Macri, el INDEC informó que en 2020 se redujo fuerte la deuda externa bruta contra 2019

el INDEC dio a conocer los números del cierre de la Balanza de Pagos 2020, que demuestran, entre otros datos, que no sólo hubo una reversión del déficit general en relación al 2019 sino que también se logró reducir sensiblemente el volumen de deuda bruta que dejó la gestión de Juntos por el Cambio

En lo que parece ser un reflejo del paso de un régimen de endeudamiento a uno de desendeudamiento, como expresó el ministroen respuesta a declaraciones dePor un lado,. La Balanza de Pagos es el estado contable en el que se analiza los movimientos de los bienes, servicios y del sector financiero, con el exterior.En ese marco, el INDEC le trajo una buena noticia al ministro de Economía Guzmán, ya que informó queEste resultado se conoce en medio de una fuerte controversia con la oposición en torno a si el Gobierno nacional está "endeudando a la Argentina a un 18% en dólares", como dijo Macri, o si, por el contrario, se está desarrollando un camino de desendeudamiento en moneda extranjera.Hace tres días, Guzmán le respondió a Macri a través de Twitter que "uno de los múltiples desafíos" de la gestión del FDT era "limpiar la resaca de la especulación financiera que dejó el gobierno anterior y así fortalecer la economía" . Y se preguntó: "¿Significó alguna de las medidas adoptadas endeudarse al 18% en USD, como dice un ex presidente? No".Tras precisar las operaciones financieras vinculadas al sector externo, el ministro sostuvo que "a diferencia de lo que marcó el ex presidente, el Estado no sólo NO se endeudó al 18% en USD, sino que se desendeudó de forma neta". Y le habló al ex mandatario: "Argentina necesita diálogo respetuoso y con información veraz. Actuar responsablemente ayuda a que forjemos una sociedad más constructiva".El organismo estadístico informó además que la Posición de Inversión Internacional, es decir, el dinero que los argentinos tienen en el exterior o en dólares, pero fuera del circuito bancario, alcanzó los USD 122.482 millones, por sobre los USD 117.579 millones de finales del 2019.