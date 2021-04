O´Globo destaca la relación Biden - Fernández, mientras Bolsonaro recibe "gestos de frialdad"

Eldestacó este jueves los signos de acercamiento entre la administración del presidente de Estados Unidos,, y su par argentino,a raíz de los acuerdos que selló esta semana el cancillery el ministro de Defensa,, con el Jefe de Comando norteamericano,, por la donación de tres hospitales de campaña en medio del impacto de la segunda ola de contagios de coronavirus."El acercamiento de Biden con Argentina, que incluye ayuda en la pandemia, abre una brecha en la relación con Brasil", advierte el portal brasileño en el artículo firmado por la corresponsal en Buenos Aires,La publicación repasa además el contacto telefónico que mantuvo el viernes pasado el canciller argentino con el secretario de Estado estadounidense,, por más de 55 minutos, en el que el funcionario demócrata manifestó "ponerse a disposición de la Casa Rosada para ayudar al país" en la lucha contra la pandemia."Este jueves, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, confirmó al ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, la donación de tres hospitales de campaña por parte del gobierno de Joe Biden. El encuentro entre ambos tuvo lugar en Buenos Aires, donde viajará la próxima semana el director senior para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos,", continua el artículo.Figueiredo sostiene que Alberto Fernández "ha recibido gestos de solidaridad desde la Casa Blanca" que "contrastan con la frivalidad de la relación entre Estados Unidos y Brasil"."En términos de una pandemia, las cifras son significativamente más aterradoras en Brasil que en el país vecino, pero hasta la fecha no ha habido comunicación directa entre".El próximo martes 13, Solá recibirá la visita de González, el hombre para América Latina del gobierno de Biden, quien mantuvo contactos con el embajador brasileño en Washington,, pero no planea visitar Brasil."La buena relación actual entre los dos gobiernos genera expectativas. En la conversación entre Blinken y Solá, la semana pasada, el secretario de Estado estadounidense se comprometió a liberar la exportación de insumos necesarios, incluidos viales, para que los gobiernos de Argentina y México puedan producir conjuntamente la vacuna AstraZeneca. La canciller argentina también pidió que Estados Unidos envíe a Argentina dosis deque no son utilizadas por el país", concluye O´Globo.