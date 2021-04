Gioja apuntó contra los dirigentes que hacen teatro y valoró el gesto de diálogo de Wado y Massa con la oposición

En el marco de la avanzada de casos de COVID en el país, el diputado nacional del FdT, ex gobernador de San Juan y ex presidente del PJ, José Luis Gioja, remarcó la necesidad de tomar medidas para evitar la propagación del coronavirus. “Acá hay un tema central que es la salud de la vida de los argentinos”, dijo en declaraciones a Política Argentina.

Para Gioja, la propiedad en la salud “ha sido siempre el norte que ha tenido este Gobierno y no se lo ha perdido”., sostuvo el legislador sanjuanino.Consultado sobre el comunicado que Juntos por el Cambio emitió antes de que se conozcan las medidas restrictivas, señaló queEl comunicado tenía la firma del ex presidente Mauricio Macri, entre otros dirigentes a los que Gioja los acusó de hacer teatro.En definitiva, a los ojos de Gioja, “los números nos están indicando que tenemos que tomar medidas”. “Todos queremos que crecer económicamente pero hay que poner una oreja en lo que dicen los que saben para evitar los contagios y la circulación de las personas”, insistió.En relación a la convocatoria del ministro del Interior,, y del presidente de la Cámara de Diputados,, a los titulares de los bloques opositores para analizar la problemática, Gioja remarcó que, expresó.Por último, se refirió al fallo del juezque no dio lugar al pedido de Fernando Gray para suspender las elecciones del PJ provincial. Con la acción del magistrado, quedo el horizonte libre para que Máximo Kirchner sea el conductor del peronismo bonaerense., sostuvo el ex titular del justicialismo nacional.