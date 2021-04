Educar y defender la vida, el objetivo principal

el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera por estas horas una franca rebelión contra la autoridad constitucionalmente establecida, del Estado Nacional. Un retorno, sorpresivo, pero para nada imprevisto, del más rancio sentimiento “autonomista” y segregacionista; tan típico del siglo XIX en la Argentina

Confiamos en que las medidas tomadas por el Presidente de la República y por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, darán los resultados esperados, y que, en breve tiempo, estaremos otra vez, y bajo las especiales medidas de seguridad que las circunstancias imponen implementar, junto a nuestros alumnos, educando para la construcción de un país con Justicia y Equidad

Nos encontramos viviendo días verdaderamente decisivos. Empujado por cálculos electorales, conflictos internos dentro de su propio espacio político y por la presión combinada de algunos medios de comunicación y una parte – minoritaria – pero numerosa del electorado,Se insiste, desde algunos grupos vinculados a la derecha, con la afirmación – absolutamente descabellada – de que el Presidente de la Nación,, esconde tras todas y cada una de sus acciones, la pretensión de avanzar sobre los derechos civiles de los ciudadanos y ciudadanas de éste país. Las consideraciones que jalonan los argumentos tan impunemente vertidos, remiten a una imaginaria lucha contra el autoritarismo; que no encuentra correlato en la realidad y que confunde a la gran mayoría de los argentinos, perplejos ante la hondura y la virulencia del odio y la irracionalidad, de ciertos dirigentes políticos.Es evidente, sin embargo, que, ante el aumento de casos positivos de COVID 19, luego de la apertura de las escuelas y el inicio de la modalidad de clases presenciales. Las muertes de algunos docentes y empleados de escuelas públicas y privadas, así como el avance de la enfermedad entre los niños y adolescentes de entre 9 y 19 años, puso en alerta al Gobierno Nacional y obligó a su titular, tal y como él mismo lo dijera días atrás, a hacerse cargo personalmente de la salud e integridad física de todos los ciudadanos de uno y otro lado de la Avenida General Paz.El jefe del Gobierno Porteño,, pretende desconocer una disposición de carácter federal, sobre la base de un conjunto de datos pretendidamente rigurosos, que indicarían, con respaldo científico y estadístico, que la presencialidad no es causante del aumento vertiginoso de los contagios en la Ciudad. Desconoce el simple hecho de que durante apenas quince días quedarán suspendidas las clases con la modalidad de asistencia presencial, pero las mismas seguirán impartiéndose de modo virtual; con el concurso y el compromiso unánime de los trabajadores de la educación, de que los chicos y chicas, continuarán trabajando en sus casas, y bajo el cuidado de sus respectivas familias, los contenidos fijados por la autoridad competente; tal y como ocurriera durante todo el año 2020.Todos los indicadores, demuestran, con enorme claridad, lo justificado y pertinente de la decisión presidencial, atento a que el aumento de la movilidad devenido del inicio de las clases presenciales, es uno de los factores que se encuentran detrás del aumento de los contagios durante los últimos quince días, en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires; hecho que el Gobierno porteño no desmiente y que ha puesto a su sistema privado y público de salud, al borde del colapso. Se busca, reducir la movilidad en el AMBA, para descomprimir la presión sobre las terapias intensivas de los principales centros de atención, asegurándole a todos y cada uno de los ciudadanos, una correcta atención en caso de ser necesaria.. Es necesario que Todos y Todas entendamos, que hace falta poner de nosotros lo mejor, para superar las difíciles circunstancias que atravesamos. Con sectarismos, cálculos mezquinos y chicanas electorales, complicamos aún más la situación y ponemos literalmente en riesgo, la vida de millones de compatriotas.Los trabajadores y trabajadoras de la Educación, como la gran mayoría de nuestro Pueblo, sabemos que de las actitudes que hoy tengamos frente a la Pandemia de Covid 19, depende el futuro del país. Responsables, y apostando por la madurez y la comprensión de los actores involucrados en esta controversia, apostamos por el trabajo y por la continuidad de las clases en formato presencial, preservando con ello, la salud de las familias que confían en nosotros, para educar a sus hijos. Hemos hecho y seguiremos haciendo todos los esfuerzos que hagan falta, para garantizar una Educación de calidad; respetando al mismo tiempo las leyes y disposiciones vigentes; con la esperanza de que finalmente, encontremos un camino para el diálogo y la acción coordinada entre las diferentes jurisdicciones en las que desarrollamos nuestra tarea.Siempre estaremos ayudando y poniendo el hombro en defensa de valores en los que creemos y por los cuales hemos luchado sin descanso, durante décadas.*Secretaria de Cultura Nacional SADOP. Militante del Frente de Todos. CABA.