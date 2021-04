Bullrich pidió regalar las Malvinas a Pfizer, encontró defensa PRO y después puso una excusa que desmienten en EEUU

Patricia Bullrich no parece tener ningún límite y, para tratar de cuestionar al Gobierno nacional por no haber logrado aún cerrar un acuerdo con Pfizer por vacunas, se animó a decir en LN+ que el Presidente debió "haber dado las Islas Malvinas" al laboratorio estadounidense, en el marco de los pedidos conocidos internacionalmente que exige esa empresa a los Estados nacionales

“Le podríamos haber dado las Islas Malvinas a Pfizer”



Mi lectura sobre el faux pas de Patricia: intentó ser un chiste. Inevitablemente ahora están todos los repudiadores oficialistas pronunciándose solemnemente. La política también es esto. — Hernanii. (@HernaniiBA) April 28, 2021

La frase brutal de Bullrich sobre Malvinas es coherente con lo que hizo su gobierno. Política de entrega y sumisión, desprecio por nuestras causas nacionales. Olvido imperdonable del sacrificio de los 649 héroes argentinos que quedaron allá.



¿Bullrich no tiene Patria? pic.twitter.com/67QtPat6UU — Felipe Solá (@felipe_sola) April 28, 2021

Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 28, 2021

En campaña mediática con la pandemia del coronavirus,, afirmó, sin gestos de dudas, bromas ni ironías, en una entrevista con La Nación +, el canal en el que hay múltiples versiones que indican que el propio Mauricio Macri habría invertido millones.Luego, la ex ministra continuó con su exposición y unos segundos más tarde hasta Jonatan Viale, el conductor del programa de marcada postura cercana a Juntos por el Cambio, la interrumpió y trató de hacerla recapacitar: “¿Dijiste algo de Malvinas, me pareció? Lo de Malvinas, no, ¿no?”.“No, digo que...”, trató de explicar Bullrich. “Porque no está bien eso”, insistió el periodista. “Dije que lo que decía el contrato es que Argentina tenía que entregar los hielos continentales”, aclaró la titular del PRO dejando en offside su posterior explicación. “Bueno, pero lo de Malvinas sacalo, porque te van a decir de todo”, cerró su intervención Viale.Poco después de la confesión de la presidenta del PRO, partido cabecera de la alianza JXC, Hernán Iglesias Illa, el ex subsecretario de Comunicación Estratégica de Macri y actual asesor y escriba del ex presidente, salió a defender a Patricia con un argumento distinto al que ella utilizaría luego."Mi lectura sobre el faux pas de Patricia: intentó ser un chiste. Inevitablemente ahora están todos los repudiadores oficialistas pronunciándose solemnemente. La política también es esto", tuiteó el ex funcionario a través de su cuenta @HernaniiBA.El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, Gustavo Melella, la criticó con dureza: “Como Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, mi rechazo y total repudio a los dichos expresados por Patricia Bullrich, que nos vuelve a mostrar la peor cara del proceso desmalvinizador que debimos soportar en los cuatro años de Mauricio Macri”.Por su parte, el canciller Felipe Solá sostuvo que "la frase brutal de Bullrich sobre Malvinas es coherente con lo que hizo su gobierno" y se puntualizó que es fue "política de entrega y sumisión, desprecio por nuestras causas nacionales" y "olvido imperdonable del sacrificio de los 649 héroes argentinos que quedaron allá". Y concluyó: "¿Bullrich no tiene Patria?".Enterado de las declaraciones de Bullrich, el diputado del Frente de Todos Nicolás Rodríguez Saá, presentó un proyecto para multar "a aquellas autoridades partidarias y funcionarios que omitan o desconozcan esta causa nacional perciban una multa"."Entre los fundamentos aclaro que pese a la normativa vigente siguen habiendo actos que desconocen de forma deliberada la pertenencia de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur al territorio nacional", informó.Luego de que se viralizara la repudiable frase, "Pato" acudió a su cuenta de Twitter para ensayar una explicación que ni siquiera fue pedido de disculpas -como publicó de manera errónea el medio en que hizo las declaraciones-, ante el aluvión de críticas que se multiplicaron en las redes sociales.“Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas”, aseguró.Sin embargo, ese "cualquier cosa" que dijo el Gobierno según Bullrich, fue ratificado por múltiples informes e investigaciones de caracter internacional, como el caso del recientemente publicado por The New York Times, medio cuya cabecera se encuentra en los Estados Unidos, país de origen de Pfizer.Independientemente de la veracidad total de los hechos o de errores que pueda haber tenido el Gobierno nacional en la negociación con el laboratorio, el diario estadounidense se refirió recientemente en un editorial a las demandas excesivas hechas por Pfizer a algunos países para venderles su vacuna contra el coronavirus y consideró "comprensible" que estos se hayan resistido a aceptarlas.Si bien la vacuna del gigante farmaceútico estadounidense es la segunda más aprobada en todo el mundo, por detrás de la de AstraZeneca, varios países no pudieron adquirirla por desencuentros a la hora de cerrar los contratos."Según los informes, Pfizer no solo ha buscado protección de responsabilidad contra todos los reclamos civiles, incluso aquellos que podrían resultar de la propia negligencia de la compañía, sino que ha pedido a los gobiernos que aporten activos soberanos, incluidas sus reservas bancarias, edificios de embajadas y bases militares, como garantía contra juicios", señaló el periódico estadounidense en un artículo de opinión."Es comprensible que algunos países se hayan resistido a tales demandas", destacó y agregó: "y el ritmo de los acuerdos de compra se ha desacelerado como resultado".En la nota, el diario estadounidense cita el informe publicado en febrero pasado por la organización británica Bureau of Investigative Journalism, que se refiere a las acusaciones hechas a Pfizer de "intimidar" a Gobiernos latinoamericanos, entre ellos Argentina y Brasil, en las negociaciones para adquirir su vacuna anti-coronavirus.