Mariana Tello Weis: La dictadura produjo espectros para disciplinar a la sociedad

Algunos hablaban de que se les aparecían en sueños. Y también los policías que cuidaban el predio hablaban de la presencia de fantasmas.

empecé a plantearme la posibilidad de analizar desde un lugar etnográfico, antropológico, el papel de los fantasmas

¿Cómo no va a generar fantasmas una práctica como la desaparición?

La referencia más recurrente es a que ahora van a poder descansar en paz. Pero no sabemos, el tiempo de los fantasmas son circulares

Hay una persona que yo entrevisté, me contó que ella sentía, hablaba, soñaba enteramente con su mamá hasta que un día la llamaron los antropólogos forenses y le dijeron que la habían identificado. Y ella dice que desde ahí la voz se calló