Adorni inauguró el período legislativo "más reformista de la historia" de la mano de una decena de leyes

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, inauguró lo que definió como el período legislativo “más reformista de la historia” al anunciar que el Ejecutivo avanzará con el envío de una serie de iniciativas al Congreso. Según explicó, la meta es girar al órgano legislativo al menos “una decena de leyes”.En ese contexto, el funcionario dio especial relevancia a "un paquete dedicado a fortalecer la propiedad privada en Argentina” de la mano de cuatro leyes, entre ellas, “una deque limite los casos en los que se aplique el concepto de utilidad pública” para apelar a él “solo en instancias excepcionales”.También anunció un retroceso en la normativa ambiental de laque había ampliado sus restricciones durante el último gobierno de“El marco normativo seguirá con las mismas protecciones para los bosques nativos que siempre existieron”, señaló.En la misma línea, el Ejecutivo buscará modificar “lapara levantar las restricciones de venta a extranjeros” en vista de que “los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión”.Dentro del mismo paquete, Adorni aseguró que el Ejecutivo promoverá “unaque evacúe rápidamente a los infractores y restituya el inmueble al propietario en menos de 5 días”.“Terminaremos de promulgar la modificación de la mal llamada”, añadió, la cual propone “devolver a las provincias la potestad para determinar dónde permitir actividad minera y dónde no”. El mensaje coincide con el inicio de las audiencias públicas para debatir cambios en la mencionada ley ambiental, con 400 oradores y más de 99 mil que quedaron sin posibilidad de exponer.Mientras las leyes decontinúan sin aplicarse, incluso ante la alerta de ambos sectores, el jefe de ministros volvió a ampararse en que ambas fuerzan a "repartir plata que no hay y a emitir". En ese sentido, advirtió que "conducen a fundir al país” y, en sintonía con sus ánimos reformistas, impulsarán nuevas leyes.Además, confirmó que está en revisión un nuevo, que incluiría "el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios, estafas piramidales, trapitos, viudas negras, salideras entraderas, motochorros, daño animal, entre otros”. En materia de Justicia, destacó que dicha cartera “enviará hoy mismo 60 pliegos de jueces fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación”.