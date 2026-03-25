La confianza en el Gobierno cayó por cuarto mes seguido, es la más baja con Milei y cae fuerte en los jóvenes

La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella publicó el Índice de Confianza en el Gobierno, que elabora ininterrumpidamente desde 2001 y mostró datos muy desalentadores para la administración de La Libertad Avanza y su narrativa: cayó a 2,30 puntos en marzo, lo que significa un descenso por cuarto mes consecutivo, una desplome de -3,5% respecto de febrero, coloca al indicador en su peor número desde el inicio del mandato de Javier Milei y muestra que la imagen de la gestión libertaria empeora tanto en hombres como en mujeres y, por primera vez y fuerte, en los jóvenes.La UTDT elabora la medición en base a una encuesta nacional sostenida de manera ininterrumpida desde 2001 y muestra datos que vienen exhibiendo correlato en las últimas elecciones. En este caso, revela que la confianza experimenta cuatro caídas consecutivas desde finales del año pasado y el arranque de este año: diciembre 2025 (-0.1%), enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%), lo que implica una contracción acumulada de 6,5% desde diciembre pasado.Así, el promedio de la administración Milei cae a 2,43 puntos, con lo cual queda incluso peor que el tramo inicial de Mauricio Macri (2,55) pero mejor que el de Alberto Fernández (1,99) post pandemia y escándalo por la fiesta de Olivos.En ese sentido, el dato de marzo aún supera ampliamente el valor alcanzado por la gestión Fernández en el mismo mes de 2022 (1,51; +52,6%), y se mantiene en línea con la marca lograda bajo el gobierno de Macri en marzo de 2018 (2,32; -0,9%), antes del endeudamiento con el FMI que fulminó la gestión e imagen de la administración Cambiemos.El deterioro del índice no es uniforme, pero casi: cuatro de los cinco subíndices que integran el ICG exhibieron retrocesos. Honestidad continúa siendo el componente más alto, con 2,73 puntos pero cayó -1,1%, seguido por Capacidad con 2,55 que se desplomó un -5,6%. Luego aparece la Eficiencia, que se destaca como única excepción positiva, al crecer a 2,38 puntos (+3,9%) en el mes, mientras que, en cambio, la Evaluación general del gobierno no logra revertir su signo negativo y se desploma un -9,2% hasta caer a 1,98 puntos. Por último, la Preocupación por el interés general cae un -6,0% hasta 1,87 puntos.“La Honestidad se mantiene como el valor más elevado entre los componentes, pero la mayoría muestra retrocesos”, señala el informe, mientras destaca que “la Eficiencia es la única que mejora, pese a la tendencia dominante”.El otro conjunto de datos llamativos del informe es que, pese a que los hombres continúan teniendo más conflanza en el gobierno que las mujeres, el índice empeoró para ambos géneros y hay una marcada pérdida de expectativa en la administración de Milei en los jóvenes.En el caso de los hombres, la confianza en el gobierno cayó -0,8% al medir en marzo 2,60 puntos. En tanto, en las mujeres se registró un desplome aún más marcado al haber caído -8.5% hasta 1,93 puntos. Así, se amplió la diferencia a 0,67 puntos en favor del segmento masculino.En cuanto a la variable etaria, se quiebra otra tendencia. Por primera vez desde el inicio de la gestión Milei, el tramo de 30 a 49 años lidera la confianza con 2,33 puntos (+9,4%) y lo siguen de cerca las personas de más de 50 años (2,29; -7,3%). El problema para la narrativa libertaria es que el grupo de jóvenes de 18 a 29 años perdió mucha confianza en el gobierno de Milei, al desplomarse un 25,8% hasta 2,22 puntos.Así, los jóvenes ya no lideran la percepción favorable en el gobierno de Milei que había exhibido en los meses iniciales. Ni siquiera son el segundo segmento.En cuanto al análisis territorial, el interior del país es el área con mayor confianza en el gobierno pero con caída (2,52 puntos; -3,1%). En cambio, en el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires marcan 2,12 puntos y mejoran la confianza que tenían en Milei (+1,0%), al revés de lo que sucede con los habitantes del Gran Buenos Aires, donde se da la caída más pronunciada (1,92 puntos; -5,9%).El nivel educativo también juega un papel diferencial. El índice es más alto entre quienes alcanzaron la educación terciaria o universitaria pero con caída (2,40 puntos; -0,4%), mientras que luego aparecen quienes completaron la secundaria con un fuerte descenso de la confianza (2,26; -11,7%). Por último, el sector con instrucción primaria es el que menos confía en el gobierno pero el único que muestra un crecimiento (1,67 puntos; +7,1%).El estudio confirma una brecha significativa según la percepción sobre el futuro económico. Quienes creen que la situación mejorará dentro de un año registran 4,18 puntos (-2,8%), en contraste con los que esperan que todo siga igual (2,88; +7,1%) o empeore (0,50 puntos; +16,3%).“La diferencia entre optimistas y pesimistas se mantiene en niveles muy altos”, subraya el relevamiento, que profundiza el análisis segmentado según variables sociodemográficas.La investigación fue llevada a cabo entre el 4 y el 13 de marzo de 2026 por Poliarquía Consultores, sobre una muestra aleatoria y polietápica de 1.000 personas residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes en todo el país. El margen de error es ±0,07 puntos para el ICG, con un intervalo de confianza del 95% de 2,17 a 2,43 puntos.