Kicillof aclaró que la bomba la dejó Cambiemos: Lo que vuelve insostenible el pago es el endeudamiento de Vidal

es que en línea con lo que expresó en redes sociales durante la mañana y ante las culpas que la oposición arroja sobre la administración de Daniel Scioli, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aclaró que la bomba "que vuelve insostenible el pago es el endeudamiento de la gestión de Vidal”

Lo que ocurrió en la provincia es un capítulo más de la forma en la que se endeudó el país durante la gestión del presidente (Mauricio) Macri”

La crítica situación financiera de la Provincia de Buenos Aires continúa arrojando capítulos que vinculan -más de lo que ya efectivamente lo están- a la economía con la política:Básicamente,: la gestión Cambiemos no dejó los recursos necesarios "para afrontar los compromisos"; al menos el 70% de los montos que deberán desembolsarse este año fueron producto de deuda de la última administración; y, de la mano de esto último, ese pasivo "herencia" del vidalismo es en más del 80% en dólares., disparó el mandatario bonaerense durante una conferencia de prensa brindada esta tarde junto a su ministro de Economía,, en la sede de la gobernación en La Plata. Además, estuvieron presentes los principales funcionarios del gabinete provincial.Kicillof argumentó que, por lo que también enfatizó que están “buscando una solución ordenada” porque su gobierno tieneEn el mismo sentido, vinculó la forma de gestionar las finanzas mediante deuda elegida por Vidal y su ministro de Hacienda,, con lo que hizo el macrismo a nivel nacional: “En estas condiciones la carga de la deuda es insostenible.Según explicó el titular del Poder Ejecutivo bonaerense, esperan que los acreedores “actúen de buena fe y con madurez para impedir que la resolución de este problema sea desordenada".Kicillof explicó que durante los próximos cuatro años la provincia tendrá vencimientos de deuda por un monto cercano a los USD 8800 millones. En esa línea,En otro tramo de la conferencia, el mandatario sostuvo quey que la provincia “recauda en pesos", lo que le generó un problema para solventar los vencimientos de deuda que tiene por delante., sostuvo.Kicillof aseguró que “para recuperar la capacidad de pago, tanto la Nación como la provincia deben crecer” y advirtió que “no se trata de una receta ideológica”, sino que “si la provincia y el país generan más valor, su capacidad de pago mejora”. “Nosotros no queremos hacer como la gestión anterior. No vamos a prometer cosas que no podemos cumplir. Esta propuesta que hacemos es algo que estamos en condiciones de afrontar", explicó.Finalmente, el Gobernador aprovechó para vincular la situación que atravisa la Provincia con la irresponsabilidad de Juntos por el Cambio de modificar la ley impositiva que se aprobó la semana pasada y "privar" de dinero a las arcas públicas.