03.02.2020 / Malos números para el PRO

Encuesta bonaerense: Macri y Vidal son los dirigentes con peor imagen de toda la Provincia

A menos de dos meses de su salida del poder, un reciente sondeo on line reveló la ponderación de los principales políticos en el distrito más populoso del país: mientras que el ex presidente y la ex gobernadora se quedaron con el primer y segundo puesto de imagen negativa, Alberto, Cristina y Kicillof lideran en imagen positiva. Los números.