Máximo Kirchner al FMI: "Háganse cargo que financiaron la campaña de Macri"

se sumó Máximo Kirchner, el titular del bloque de Diputados del Frente de Todos, que recordó el artículo que prueba dicha violación de las normas del organismo y le pidió en ese sentido al FMI que se "haga cargo" de haberle "financiado la campaña a Mauricio Macri"

“Le recomiendo a Gerry que vea que después de los préstamos que le iban dando a la Argentina mientras financiaban la campaña de Macri, en abril del año pasado, las reservas en un momento tras esos préstamos eran de 77 mil millones de dólares y 4 meses después esas reservas se habían ido a 44 mil y después a 33 mil. Si eso no fue violar este artículo del fondo, debería explicarles a los argentinos y argentinas qué sería violarlo. Háganse cargo que financiaron la campaña de Macri"

Después de varios capítulos de la polémica por las declaraciones deen Cuba, donde pidió al Fondo Monetario Internacional que acepte una quita de la deuda debido a que en su pacto con la gestión de Cambiemos se violó su propio estatuto,En la Habana, la vicepresidenta sostuvo que así como el Fondo violó su propio estatuto al haber permitido la fuga de capitales que promocionó el macrismo con los recursos que ingresaron a la Argentina producto del préstamo, también podría vulnerar sus normas y habilitar una quita en la deuda que el país mantiene con ese organismo.Esta mañana, Gerry Rice, el vocero del Fondo, sostuvo que no hubo ninguna violación y que es imposible habilitar una quita para la Argentina o cualquier otro país. Más tarde, el presidente Alberto Fernández respaldó la propuesta de su vicepresidenta , al sostener que "la observación de Cristina es muy pertinente" y que él mismo le reclamó lo mismo al organismo en su encuentro previo a su asunción como jefe de Estado.Ahora, el hijo de la ex mandataria y líder de La Cámpora se refirió a ese cruce en el marco de un acto en el microestadio "Ciudad de Garín", de Escobar, acompañado por la titular de PAMIy el intendente. “Hoy leía al vocero del FMI, Gerry Rice, quien señaló que no hubo violación de la reglas del FMI cuando le prestó a la Argentina en 2018 más de 44 mil millones de dólares", comenzó el diputado nacional., aseguró Kirchner, en línea con lo que su madre, CFK, tuiteó horas antes Por eso, luego y con datos acerca de cómo evolucionaron las reservas argentinas durante el mandato PRO, el dirigente bonaerense interpretó que lo que ocurrió con los fondos que el FMI le prestó a la Argentina pero luego se fueron a la fuga es que fueron a parar al financiamiento de la "campaña de Macri"., disparó Máximo.En otro fragmento de sus palabras, el legislador le habló a la militancia y los ciudadanos presentes: “. Nadie puede sólo. Les pido que el día que los convoquen estén al lado de ellos. Hoy está la voluntad, la inteligencia y el trabajo para poner a la Argentina de pie”.“En Argentina tenemos que volver a recuperar el sentido de solidaridad y equidad para poder desarrollarnos como sociedad", sostuvo, y contrastó esa idea con el desempeño de la administración Cambiemos: "Venimos de 4 años donde el ser humano fue relegado en la gestión pública del Estado. Donde el centro de la acción del Estado fueron el mundo de las finanzas, la especulación y el ser humano quedó relegado a ser un saldo de planilla de Excel”.Por eso concluyó también que, para el Frente de Todos,. Y adelantó: