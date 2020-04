Como antesala a la decisión de la Corte, JxC pide sesiones presenciales para retrasar el trabajo virtual del Congreso

Juntos por el Cambio parece darle la razón a las advertencias de la vicepresidenta al solicitar encuentros presenciales previos y así retrasar el trabajo a la distancia del Senado y Diputados

A la espera de la inminente decisión de la Corte Suprema de Justicia de tratar o no el pedido de aval que hizo Cristina Fernández de Kirchner a ese tribunal para dar garantías a las sesiones virtuales del Congreso, ante eventuales maniobras de objeciones al tratamiento del proyecto de ley de impuesto a los ricos,A través de un comunicado, el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio hizo hoy una serie de observaciones y sugerencias a la propuesta de sesiones virtuales realizada por el presidente de esa Cámara,, a quien le pidió una sesión presencial para la semana que viene.Los legisladores de esa alianza política ya habían adelantado que sólo se realizaría una sesión si existiera un pedido para sancionar alguna ley vinculada al tema tributario, como podría ser el impuesto a la riqueza que pretende tratarse en los próximos días con impulso del oficialismo. El macrismo, el radicalismo y la Coalición Cívica ya tendrían su postura negativa al cobro de ese gravamen a las grandes fortunas., dijeron los diputados de la principal bancada opositora tras insistir en que "para hacer sesiones virtuales es necesario modificar el reglamento en forma presencial".En una carta enviada a Massa y que está firmada por los presidentes de los bloques de la UCR, Mario Negri; del PRO, Cristian Ritondo; y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; Juntos por el Cambio insistió en su postura: "No encontramos ningún obstáculo insalvable para que nuestra Cámara pueda reunirse presencialmente guardando los protocolos sanitarios que correspondan".Nicolás del Caño, referente de la izquierda en la Argentina, aseguró en coincidencia con el macrismo hoy que "no hay impedimentos para que el Congreso sesione" y reiteró que esa fuerza viene exigiendo que el cuerpo funcione desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio.Juntos por el Cambio, en tanto, consideró que "la cámara no puede seguir sin sesionar y es por eso que le solicitamos convoque a la brevedad a una reunión de labor parlamentaria para que los bloques políticos podamos hacerle llegar nuestras propuestas para la realización de una próxima sesión de tablas la semana entrante".Ademas, expresó su "disposición para asistir presencialmente hasta tanto se acuerden los mecanismos reglamentarios y técnicos que permitan, eventualmente, instrumentar otra modalidad", al referirse al sistema de sesión virtual.Ocurre mientras trascendió una entrevista realizada a Ritondo, jefe del PRO en Diputados, en la que sostiene que es preferible “seducir la inversión antes que poner más impuestos”, en oposición al proyecto que presentará el Frente de Todos para gravar grandes fortunas.En su pedido de "declaración de certeza", CFK le solicitó a la Corte un aval al trabajo virtual del Congreso ante su temor de que desde ciertos sectores políticos, judiciales o mediáticos intentaran, ante una eventual ley de impuesto a los ricos, voltear tal iniciativa.