Alberto llenó la agenda: habló de la cuarentena, Larreta y los runners, los espías de Macri, CFK, Vicentín y la deuda

el presidente Alberto Fernández llenó la agenda pública, justamente, expresándose acerca de todos los temas que ocupan la opinión pública -y mediática- tras una semana en que se yuxtapusieron polémicas y en que la oposición de Juntos por el Cambio declaró la guerra al oficialismo

En extensas entrevistas con Radio 10 y Radio Rivadavia,El mandatario, entre otras cosas, dijo que le "preocupa y mucho" el aumento de casos de Covid-19 en el AMBA, se mostró partidario de endurecer la cuarentena, y reveló qué le dijo al jefe de gobierno porteño por las salidas a correr. También habló de los "métodos perversos" del espionaje ilegal PRO; del caso Vicentín; de la necesidad de "evitar el default" y resolver la renegociación de la deuda externa que dejó Mauricio Macri; y, ante los ataques opositores, desmintió que su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tome las decisiones del Poder Ejecutivo.Fernández afirmó hoy que le "preocupa y mucho" el aumento de contagios de coronavirus en los últimos días en el AMBA y, si bien dijo entender "esa presión de liberar" actividades, sostuvo que las aperturas indiscriminadas "se traducen inexorablemente en contagios y muertos"."Sería partidario de restringir más el transporte público y las salidas a correr. Y poner más controles", afirmó el jefe de Estado en declaraciones a El Fin de la Metáfora, que se emite por Radio 10.En esa línea, opinó que le parece que "hay algo que no está funcionando" y cuestionó que los argentinos "no entienden que el mayor problema que tenemos es que esta presión de liberar y liberar se traduce en contagios y muertes".El mandatario afirmó que entiende las decisiones del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que habilitó desde el lunes las salidas nocturnas para realizar ejercicio que terminaron en un incontrolable desborde de corredores en los parques porteños, pero cuestionó: "Tenemos que tomar decisiones ya. No podemos quedarnos de brazos cruzados"."Cuando los canales de noticias transmitían cómo estaba Palermo, le escribí a Horacio (Rodríguez Larreta) y le dije: 'Che, Horacio, esto así no funciona'", contó el Presidente, al tiempo que aseguró que van a "seguir trabajando juntos" y "tomar decisiones ya sobre este punto porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. No queremos que se enferme la gente".El jefe de Estado calificó de "métodos perversos" a las operaciones de presunto espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri y agregó que no le resulta "lindo" ver que el Estado nacional "utiliza servicios de inteligencia para esas cosas"."Son demasiados los casos que se están viendo y son preocupantes", sostuvo Fernández sobre las supuestas presiones políticas a jueces federales en la gestión de Cambiemos y aseguró que los magistrados saben "perfectamente" que en su Gobierno "no van a recibir emisarios del presidente ni del ministro de Justicia".En el mismo sentido, señaló que "es un espanto como práctica" que se hayan realizado tareas de espionaje a presos en la cárcel de Ezeiza durante la administración Cambiemos. Agregó que lo "sorprendió" esa denuncia y consideró que "seguramente" a él también lo "habrán grabado" cuando fue al penal a visitar "a detenidos que estaban injustamente presos"."Deben haber conversaciones mías porque muchas veces fui a ver a los presos (a Ezeiza) que yo sentía que estaban detenidos injustamente, seguramente a mí también me habrán grabado. es un espanto como práctica", resaltó el Presidente.Consultado nuevamente por su relación con su vicepresidenta, Alberto apuntó contra la oposición al considerar que "buscan instalar la idea que la ella toma las decisiones en el Gobierno para perjudicarla"."Con Cristina conversamos, la valoro mucho y me ayuda mucho, pero las decisiones las tomo yo", sentenció, ante un tema que nace principalmente de operadores mediáticos, que instalan la cuestión y luego la usan para preguntarle ese tema a dirigentes de la oposición "de Twitter", para que avale la premisa o deje dudas al respecto.El mandatario consideró que la intervención estatal y la expropiación de la empresa cerealera "es una medida absolutamente excepcional" y "no es la regla"."No estamos expropiando una empresa que era una maravilla, sino de una empresa cuyos dueños decían que no podían cumplir sus obligaciones", indicó el jefe de Estado y agregó un dato central, después de haberse reunido incluso con el polémico CEO Gustavo Nardelli: "Los dueños de Vicentin pidieron que el Estado se haga cargo".En declaraciones a Radio Rivadavia, aclaró que el Gobierno "no tiene ningún problema con las empresas que están funcionando" bien, y que no acumulan una deuda impagable.En ese sentido, insistió en que el Gobierno tomó una "medida de racionalidad económica" y remarcó: "Ellos pidieron que el Estado se haga cargo de la compañía". "Tomó créditos a diestra y siniestra" durante el gobierno de Mauricio Macri, enfatizó y añadió: "Es una deuda que los dueños dicen que no están en condiciones de pagar".Minutos antes, el Presidente sostuvo una entrevista con Radio 10, en la que destacó: "Intento rescatarla porque hay 7.000 personas que trabajan allí, porque la ciudad de Avellaneda vive de Vicentin y porque es un operador muy importante y porque ese mercado es un mercado estratégico para el desarrollo de la Argentina".“La verdad es que me preocupó mucho que la empresa termine en manos de capitales extranjeros. En la Argentina hay siete cerealeras y cuatro de ellas son de capitales extranjeros. Para nosotros, ese mercado es muy importante porque gran parte de las exportaciones vienen por ese mercado”, señaló en la misma nota. Y se preguntó: “¿Qué hicimos nosotros? Rescatar a Vicentín. Rescatarla de lo que es un camino seguro al precipicio, que termina con la quiebra o con el paso a manos privadas y capitales extranjeros”.Fernández afirmó que los argentinos y el Gobierno “todos" quieren "evitar el default" y que "la Argentina está haciendo un enorme esfuerzo tratando de hacer una oferta que atienda también el reclamo de los acreedores”.En esa línea, dijo que quiere "ser optimista” con el tema de la deuda y que el objetivo es alcanzar un acuerdo que "no condicione a la Argentina" de cara al futuro."Yo quiero ser optimista. Todos queremos evitar el default. La Argentina está haciendo un esfuerzo enorme tratando de hacer una oferta que también atienda el reclamo de los acreedores”, señaló el Presidente.Asimismo, no dejó de mencionar que se trata de un pasivo tomado en su gran mayoría por el gobierno de Macri: "El problema central que tenemos es que es una deuda que se tomó muy rápidamente y que se tiene que pagar en muy corto plazo”.“La reestructuración de esta deuda es complejísima”, agregó. Tras recordar que las conversaciones comenzaron hace dos meses, Fernández dijo que ahora se trató de "hacer una nueva oferta, demostrando nuestra buena fe de acordar, con una oferta que se acerque un poco más a lo que piden los acreedores”.