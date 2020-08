Reforma judicial: mientras el oficialismo busca el consenso, JxC hizo un Zoom con Macri y quiere evitar sesionar

mientras que el Frente de Todos busca avanzar en el Senado con decisiones de consenso para discutir la iniciativa, Juntos por el Cambio organizó un Zoom con Mauricio Macri en remera desde Francia para decidir hacer todo lo posible para evitar sesionar la reforma judicial

Los líderes -diferencias incluidas- que componen la cúpula de Juntos por el Cambio armaron una reunión virtual este mediodía para rechazar por segunda vez la reforma judicial enviada por Alberto Fernández al Senado la semana pasada

Además de las distintas posturas respecto de si en la Argentina es necesario dejar la Justicia tal y como está, como la resultante idea de que dicho poder funciona de manera correcta, o si se requiere modificar esa institución de manera profunda bajo la convicción de que no se está consiguiendo la transparencia y celeridad esperadas, el debate entorno delque presentó el Gobierno en el Congreso muestraEs queEl Frente de Todos dio el puntapié inicial a la discusión con lasobre el proyecto de Ley de Reforma Judicial que el Poder Ejecutivo envió al Congreso.Lo hizo la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales,, quien se comunicó en las últimas horas con el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio,, y la senadora de PRO, para proponerles la confección de un listado consensuado para el próximo jueves, según informó Télam.El debate de la norma que busca la reorganización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias comienza mañana a las 16 con un informe de la ministra de Justicia,La convocatoria fue programada para las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, que conducen Sacnun yrespectivamente, y la oposición busca que se incluya a Presupuesto por la erogación de recursos para el nuevo fuero, informaron fuentes parlamentarias.Desde el oficialismo adelantaron que las audiencias continuarán el jueves con la lista de expositores, entre quienes serían incluidos representantes de colegios y federaciones de abogados, el CELS y el ex juez de la Corte Suprema. Para confeccionar la lista de esos oradores, el FdT busca llegar a un consenso en que la oposición también proponga voces.Se trata de uno más de los gestos de diálogo del presidente. No sólo construyó la comisión de expertos con una referente judicial del macrismo, como, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia porteño que Macri quiso llegar a la Procuración nacional, sino que, ex presidente provisional del Senado de Cambiemos, quien no habría aceptado.. El foco, para no perder la costumbre, está en el tratamiento que, desde su rol como titular de la Cámara alta, podría darle a la iniciativa y, por las dudas, ya preparan la idea de que ni siquiera quieren debatir., adonde viajó llamativamente la semana pasada en medio de la crisis y la cuarentena local para seguir luego viaje a Suiza para un supuesto encuentro con autoridades de la FIFA, que no estaba agendado pero después apareció insólitamente como reunión virtual.La semana pasada, ni bien se presentó el proyecto, los socios PRO, UCR y Coalición Cívica lanzaron un comunicado sin leer la iniciativa en el que ya rechazaban el eventual interés del Gobierno en ampliar el número de jueces de la Corte Suprema. Curiosamente, el texto no refiere ni una sola vez al máximo tribunal. Sí será tópico del trabajo del comité de expertos que dialogarán tres meses para recomendar ideas al Ejecutivo. Es decir, se trata de algo a largo plazo.Ahora, directamente rechazan discutir el proyecto con la excusa de la pandemia y la restricciones., explicaron al mismo medio algunos de los dirigentes que participaron del encuentro.Del encuentro del consenso del "no porque no" participaron Macri, Patricia Bullrich, el diputado Cristian Ritondo y el senador Humberto Schiavoni, del PRO; el auditor Miguel Ángel Pichetto; los jefes de bloque de la UCR en el Senado y Diputados, Luis Naidenoff y Mario Negri, respectivamente, el senador Martín Lousteau y el diputado Alfredo Cornejo; los diputados Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, posiblemente el más incómodo de todos en el encuentro, ya que es el único del ala "dialoguista" o "palomas". A María Eugenia Vidal, esta vez, la dejaron afuera., dijo Macri, el último en conectarse, tras escuchar a su ex compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, según confiaron las fuentes. Este último, indican esos trascendidos, estuvo enojado por las versiones de editorialistas que dijeron que dialogó con el Gobierno para el avance del proyecto.Según Infobae, los dirigentes de JxC ya rechazan el proyecto pero, curiosamente, todavía no saben qué dice. Es que recién ahora decidieron armar un equipo compuesto por especialistas de los tres partidos para hacer un análisis “más exhaustivo” de la iniciativa.En esa línea anti-diálogo, desde la coalición opositora ya saben que no se prestarán al debate en forma virtual. En Diputados, el protocolo de sesiones remotas vence el próximo viernes. Antes, Juntos por el Cambio planea dar el visto bueno para el proyecto de tratamiento de la deuda bajo legislación local, que ya tiene media sanción del Senado, y analiza cómo pararse frente a la ampliación presupuestaria que busca aprobar el oficialismo.