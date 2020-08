Reforma Judicial: JxC quiere que Alberto la "retire" y Consenso Federal "no acompañará", pero el Gobierno avanza

Mientras el Gobierno avanza en el Senado con su proyecto de reforma judicial y hoy la comisión de expertos comenzó a deliberar para debatir en qué condiciones está trabajando la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la Procuración General, dos espacios de la oposición política de la Argentina se manifestaron en contra de la iniciativa que impulsa la gestión de Alberto Fernández

el Senado sigue esta semana con el debate por la reforma judicial en las comisiones. De hecho, hoy 16 nuevos especialistas se presentaron en el plenario de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales para dar su mirada sobre el tema

Por un lado, tras la marcha del #17A que empoderó a los "halcones" y el Zoom coni desde Suiza,con el argumento de que esa iniciativa "no contará con el respaldo de la gran mayoría de la población"."Le pedimos al Señor Presidente que reflexione sobre el mensaje de la ciudadanía y retire el proyecto", dice un tramo de la carta que la coalición opositora elaboró hoy durante un encuentro virtual de la cúpula partidaria y parlamentaria.Según evaluaron,. En la misiva, dicen los dirigentes y legisladores opositores que "hoy lo prioritario y oportuno es encontrar una salida a la crisis económica y social de la post pandemia"."La gravedad de la crisis sanitaria que padece el país por el Covid 19 y la preocupación de todos los argentinos por las delicadas consecuencias económico sociales que estamos sufriendo y que seguramente sufriremos en el futuro, demandan que debamos concentrar todos nuestros esfuerzos y recursos en tratar de mitigar y superar esos daños para que el país pueda volver a producir y desarrollarse en paz", dice la misiva, al comienzo.Y advierten, a contramano del funcionamiento de la democracia formal: "Todo cambio en el funcionamiento de las instituciones de la República, especialmente si se trata de la justicia, requiere de un amplio consenso entre los partidos políticos, los sectores directamente interesados, las organizaciones sociales y los medios académicos".Según argumentan, en el contexto de la pandemia, "con fuertes restricciones para las sesiones y los debates, el Congreso se transforma en un espacio condicionado por las restricciones y el debate se anula"."Se pretende sancionar las mencionadas reformas judiciales con una inexplicable premura", escribieron en la carta los referentes de la coalición que Macri busca mostrar que sigue liderando desde Europa.Y agregan: "El camino de la soledad de un solo bloque, no es nuestra tradición. Y cuando lo fue, la reforma judicial en el gobierno de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner fue declarada inconstitucional".El documento lleva la firma de los diputados de la UCR Alfredo Cornejo (titular del partido) y los presidentes de los bloques de JxC Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado). Por el PRO lo firman su titular, Patricia Bullrich, y sus jefes parlamentarios, Humberto Schiavoni (Senado) y Cristian Ritondo (Diputados). Y por la Coalición Cívica lo suscriben el presidente partidario Maximiliano Ferraro y el diputado Juan Manuel López. También lleva la firma del auditor general de la Nación y excandidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto.Para el diputado nacional, dirigente de ese espacio, sin "acuerdo político fuerte y extendido la reforma judicial es inviable". Así justificó la decisión del bloque de Consenso Federal de no acompañar la iniciativa impulsada por el Ejecutivo., sostuvo "Topo" Rodríguez en diálogo con Télam.El ex funcionario del kirchnerismo explicó que "hay temas en los cuales" es posible que los dirigentes se pongan "rápidamente de acuerdo" con el oficialismo. Entre ellos, mencionó "incentivar e impulsar el complejo agroindustrial argentino con una visión de federalismo productivo, que fortalezca a las economías regionales pero que también logre rápidamente reconstituir el necesario ingreso de divisas que la Argentina necesita".Otro de los puntos que, según el diputado, podrían lograr rápidos consensos son "el sostén de las Pymes, que significa sostener el empleo o crear empleo registrado, que es lo propuso Roberto Lavagna"."Estos son temas que no pueden esperar y que requieren de una mirada proritaria", completó. Pero, según Rodríguez, la reforma judicial no entra en esa lista, porque "requiere otros tiempos, consensos profundos y extendidos y el Gobierno haría bien en no querer apurar ninguna iniciativa en ese sentido porque no es bueno para el país".Se había expresado en el mismo sentido la diputada nacional. Según ella, la reforma judicial es "inoportuna", al considerar que "semejante decisión institucional requiere de acuerdos políticos amplios, que no significan simplemente tener la mayoría para aprobarla".Por su parte, Rodríguez remarcó queTras la marcha de ayer en plena pandemia,Hasta el momento, entre los expositores existe una coincidencia de que el Poder Judicial necesita un cambio en su funcionamiento, aunque piden modificaciones en la iniciativa. Entre los expositores de hoy estuvieron el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal,, que se manifestó a favor de la iniciativa y rechazó el planteo de "anticonstitucional" que señala una parte de la oposición.Por otra parte,Hoy hubo una expresión muy clara de cómo reaccionó, por ahora, el Frente de Todos. Agustín Rossi ratificó en diálogo con El Destape que el Gobierno avanzará con el proyecto de reforma judicial, uno de los principales motivos de queja en la marcha del lunes. "¿Dónde se ha visto que tengamos que retirar un proyecto que no le gusta a la oposición? Eso es claramente autoritario", preguntó el ministro de Defensa.