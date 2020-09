Coparticipación: a la espera de la palabra de Larreta, JxC criticó al Gobierno y la Ciudad reclamaría en la Corte

Horacio Rodríguez Larreta dará a conocer alrededor de las 19:30 su postura sobre la decisión del Gobierno Nacional de retomar el punto de coparticipación excedente que le había otorgado por decreto el ex presidente Mauricio Macri al traspasarle la Policía Federal y con el cual ahora se creó el fondo de fortalecimiento fiscal para la provincia de Buenos Aires que servirá para financiar el plan integral de Seguridad que soluciona el conflicto con la bonaerense

De todas maneras,que, según los números, parece bastante justa."En un momento de tanta angustia para los bonaerenses, reafirmo mi convicción de que el conflicto de la Policía debe solucionarse por vías institucionales. Mañana me voy a referir al anuncio del presidente", dijo anoche en Twitter el mandatario porteño, luego del anuncio del Presidente sobre la recuperación de esos fondos.La decisión del gobierno nacional de crear ese fondo para la provincia fue comunicada a Rodríguez Larreta pocos minutos antes del mensaje. Esta mañana, el Presidente contó: “Le mandé un mensaje de texto a Horacio diciéndole ‘quedate tranquilo que vamos a resolver estos problemas de otro modo’". Por otra parte, el periodista Iván Schardgrodsky señaló a través de la misma red social que los intendentes macristas que concurrieron al anuncio de anoche sabían de la novedad.No obstante, en Juntos por el Cambio hablaron de "sorpresa" y salieron a cruzar la medida. Se especula con que durante la conferencia de esta tarde Rodríguez Larreta expresará su descontento y pedirá la intervención de la Corte Suprema en el caso. Máxime luego de que la coalición opositora, de la que es parte, calificara de “inconstitucional, injusta y prepotente” a la decisión de Fernández.Dirigentes de JxC cuestionaron la decisión del Gobierno nacional de destinar a la provincia de Buenos Aires un punto de los fondos coparticipables adicionales que desde 2016 recibía la ciudad de Buenos Aires por decisión de la gestión macrista, para destinarlo a un plan de fortalecimiento fiscal en la provincia de Buenos Aires, y consideraron que la Justicia deberá pronunciarse."La decisión que se tomó y que yo comparto, es no romper los puentes sino defendernos en el Estado de derecho; se recurrirá a la Corte", dijo en declaraciones a radio Mitre la ex diputada Elisa Carrió.La fundadora de la Coalición Cívica sostuvo que "no fue una sorpresa" la medida presidencial, consideró que Larreta tiene "una fortaleza y una templanza enorme", y añadió que la Ciudad aporta a los recursos nacionales "22% y sólo recibe cerca del 3%"."Entre los que viven y trabajan en la Ciudad hay alrededor de 7 millones de personas que se podrían ver perjudicadas", publicó por su parte la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, en su cuenta de Twitter. En este sentido, agregó: "La Argentina no se construye enfrentando CABA y PBA. Esa lógica perversa empobrece cada día más al país".El presidente de la UCR, el diputado mendocino Alfredo Cornejo, sostuvo hoy -en declaraciones a radio Mitre- que, "si el conurbano no es opulento, es gran medida responsabilidad del kirchnerismo"Para Cornejo, el gobernador Axel Kicillof "está blindado por el Gobierno nacional en materia de recursos" porque "la vicepresidenta (Cristina Fernández) lo exige".Según Infobae, Larreta habló dos veces con Carrió, mantuvo un chat abierto y constante con Martín Lousteau, Cornejo y Bullrich, y empezó a diseñar con su staff la réplica judicial y política a la poda decidida por Alberto Fernández y aconsejada por CFK.María Eugenia Vidal no se pronunció a través de Twitter. Tampoco lo hizo antes, cuando la policía bonaerense que ella dejó devaluada se sublevaba y rodeada la Quinta de Olivos. Sin embargo, la misma versión indica que el alcalde porteño chateó con su ladera y que están en comunicación constante.Lo que sí aguardaba Larreta era una llamada de Macri, su consejo personal, y sus posteos en Twitter y Facebook fijando un crítica puntual al Presidente y a la estrategia que utilizó para conjurar la crisis de la policía bonaerense. De hecho, el ex mandataro usa esas redes para todo. Pero no sucedió.Larreta, según este trascendido periodístico, aún no puede discernir las razones del inesperado silencio de su amigo y ex jefe de Gobierno porteño. “Está triste y caliente”, describió un funcionario porteño que lo conoce desde hace mucho tiempo.